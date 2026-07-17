Wer Blumen selber pflücken möchte, findet in und um Kiel zahlreiche Möglichkeiten, sich seinen eigenen Strauß direkt vom Feld zu holen. Die Selbstpflückfelder in der Region sind besonders in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel.

Blumen selber pflücken – ein Erlebnis für alle Sinne

Das Selberpflücken von Blumen verbindet Naturerlebnis mit kreativem Gestalten. Ihr wählt eure Lieblingsblumen direkt auf dem Feld aus, schneidet sie frisch ab und stellt euren individuellen Blumenstrauß zusammen.

Besonders beliebt sind Sonnenblumenfelder, Dahlienfelder und bunte Sommerblumenmischungen mit Zinnien, Cosmea und Strohblumen. Die meisten Blumenpflückfelder arbeiten nach dem Vertrauensprinzip – ihr pflückt selbstständig und bezahlt an einer Kasse des Vertrauens.

Die beste Zeit zum Blumenpflücken

Die Blumenpflücksaison startet meist im Juni und reicht bis in den frühen Herbst. Sonnenblumen haben ihre Hochsaison im August und September, während andere Schnittblumen oft schon ab Juli verfügbar sind. Ein Besuch am Vormittag lohnt sich besonders, wenn die Blumen noch frisch und die Felder weniger überlaufen sind.

Blumenpflücken in der Region Kiel

Rund um Kiel und in der schleswig-holsteinischen Umgebung bieten verschiedene Höfe und Landwirte Selbstpflückfelder an. Die Felder liegen oft idyllisch in der Holsteiner Schweiz, im Dänischen Wohld oder im Umland von Kiel und sind perfekt für einen spontanen Ausflug geeignet.

Wir haben für euch die besten Orte zum Blumenpflücken in Kiel und Umgebung herausgesucht: