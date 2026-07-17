Blumen selbst pflücken in Kiel
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Blumen selber pflücken in Kiel und Umgebung liegt voll im Trend! Ob duftende Sommerblumen, bunte Sonnenblumen oder frische Schnittblumen – die Selbstpflückfelder rund um die Fördestadt bieten euch ein besonderes Naturerlebnis für die ganze Familie.
Wer Blumen selber pflücken möchte, findet in und um Kiel zahlreiche Möglichkeiten, sich seinen eigenen Strauß direkt vom Feld zu holen. Die Selbstpflückfelder in der Region sind besonders in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel.
Blumen selber pflücken – ein Erlebnis für alle Sinne
Das Selberpflücken von Blumen verbindet Naturerlebnis mit kreativem Gestalten. Ihr wählt eure Lieblingsblumen direkt auf dem Feld aus, schneidet sie frisch ab und stellt euren individuellen Blumenstrauß zusammen.
Besonders beliebt sind Sonnenblumenfelder, Dahlienfelder und bunte Sommerblumenmischungen mit Zinnien, Cosmea und Strohblumen. Die meisten Blumenpflückfelder arbeiten nach dem Vertrauensprinzip – ihr pflückt selbstständig und bezahlt an einer Kasse des Vertrauens.
Die beste Zeit zum Blumenpflücken
Die Blumenpflücksaison startet meist im Juni und reicht bis in den frühen Herbst. Sonnenblumen haben ihre Hochsaison im August und September, während andere Schnittblumen oft schon ab Juli verfügbar sind. Ein Besuch am Vormittag lohnt sich besonders, wenn die Blumen noch frisch und die Felder weniger überlaufen sind.
Blumenpflücken in der Region Kiel
Rund um Kiel und in der schleswig-holsteinischen Umgebung bieten verschiedene Höfe und Landwirte Selbstpflückfelder an. Die Felder liegen oft idyllisch in der Holsteiner Schweiz, im Dänischen Wohld oder im Umland von Kiel und sind perfekt für einen spontanen Ausflug geeignet.
Wir haben für euch die besten Orte zum Blumenpflücken in Kiel und Umgebung herausgesucht:
- Dorfstraße 48 in Goosefeld
- Hof Wittschap in Kiel-Russe
- Suchsdorfer Weg 118 in Kronshagen
- Blumenfeld Reese in Kiel
- Lindenhof in Eutin
- Sonnenblumen selber pfücken am Timmendorfer Strand
- Blumenfeld Familie Bock in Immenstedt
- Dibbern ́s Blumenfeld in Neudorf
- Martin Frischgarten in Postfeld-Bormsdorf
- Blumen in Klein Rönnau
Unser Highlight: Merles Blumengarten
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Merles Blumengarten bietet ein besonderes Erlebnis: Besucher können ihre Blumen direkt vom Feld selbst pflücken. Die kurzen Transportwege sorgen für maximale Frische und lange Haltbarkeit der Blüten. Von März bis zu den ersten Frostnächten im Spätherbst erwartet Gäste ein buntes Blumenmeer mit saisonalen Höhepunkten.
Das Angebot reicht von Narzissen im Frühjahr über Tulpen, Pfingstrosen und Lilien bis hin zu Sonnenblumen, Gladiolen und Dahlien im Sommer. Acht Standorte zwischen Bad Oldesloe, Lübeck und der Ostsee stehen zur Verfügung – alle gut mit dem Auto erreichbar und mit ausreichend Parkplätzen ausgestattet.
Ob für Vereinsfeste, Firmenjubiläen oder die Bürodekoration – die naturnahen Blumengärten bieten für jeden Anlass die passenden Blüten. Bezahlung per Rechnung ist möglich.
- Standort: Bad Oldesloe, Reinfeld, Stockelsdorf und weitere Standorte
- Website: merles-blumengarten.de
Lust auf weitere Ausflugsziele in der Region? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch viele spannende Orte in Norddeutschland.
Die Hauptsaison ist von Juni bis September, wobei Sonnenblumen besonders im August und September blühen. Am besten vorher die Öffnungszeiten der Felder prüfen.
Die Preise variieren je nach Blumensorte, liegen meist zwischen 1 und 3 Euro pro Stiel. Viele Felder arbeiten mit Vertrauenskassen.
Eine Schere oder ein scharfes Messer, ein Gefäß mit Wasser für den Transport und Bargeld für die Kasse. Festes Schuhwerk ist bei feuchtem Boden empfehlenswert.
Absolut! Blumenpflücken ist ein tolles Familienerlebnis. Kinder lieben es, ihre eigenen Blumen auszusuchen und zu schneiden.