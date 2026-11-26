Wie viel Zeit verbringen Kinder vor Bildschirmen?

Mehr, als vielen Eltern lieb ist. Aber das wissen die Eltern selbst. So gaben 60 Prozent der Eltern an, dass ihr Kind zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, wie aus dem Education Report 2026 hervorgeht. Bei den 8-Jährigen sehen das 47 Prozent so, bei den 16-Jährigen 72 Prozent. Für den Report befragte das Institut Censuswide im Sommer 2026 über 6.300 Eltern, Kinder und Lehrkräfte in sechs europäischen Ländern, darunter Deutschland.

Bildschirme und Aufmerksamkeit? Was sagt die aktuelle Forschung dazu?

Eine Studie der Universität Leipzig hat dazu eine klare Meinung: Häufige Bildschirmnutzung hängt maßgeblich mit einer schwächeren Aufmerksamkeit zusammen. Das Team um Dr. Tanja Poulain testete 1.057 Kinder zwischen drei und elf Jahren sieben Minuten lang am Computer. Kinder, die häufiger Bildschirme nutzten, machten mehr Fehler:

Vorschulkinder reagierten öfter vorschnell. Das deutet auf eine schwächere Impulskontrolle hin.

Grundschulkinder übersahen öfter das Zielbild. Sie konnten ihre Daueraufmerksamkeit also schlechter halten.

Die Studie belegt einen Zusammenhang, aber keine Ursache. Ein Lichtblick: Grundschulkinder, die regelmäßig selbstständig lernen, machten weniger Fehler.

Beeinflusst die Bildschirmzeit wirklich die Schulleistung?

Ja, da sind sich fast zwei Drittel der Lehrkräfte einig! Im Education Report 2026 sagen die klipp und klar: Die Schülerinnen und Schüler können sich schlechter konzentrieren als noch vor fünf Jahren. Die Hälfte sieht Verschlechterungen beim Leseverständnis. PISA 2025 zeigt für Deutschland die niedrigsten Werte seit Beginn der Studie im Jahr 2000.

Bereich 2022 2025 OECD-Schnitt 2025 Naturwissenschaften 492 486 482 Lesen 480 465 461 Mathematik 475 464 463



Rund ein Drittel der 15-Jährigen verfehlt im Lesen und in Mathematik die Basiskompetenzen. In Schleswig-Holstein liegen die Neuntklässler im IQB-Bildungstrend 2024 zwar im Bundesdurchschnitt. Seit 2018 sind ihre Leistungen aber ebenfalls gesunken.

Wie lassen sich Lernlücken in Kiel schließen?

Die Lernlücken der Kinder entstehen selten über Nacht. Oft setzen sie sich aus einzelnen Bausteinen zusammen, etwa die Bruchrechnung oder eine Grammatikregel. Der nächste Lernstoff baut auf diesen Bausteinen auf, woraufhin sich die Lücke vergrößert. In vollen Klassen haben die Lehrkräfte jedoch kaum noch Zeit, um jede offene Frage zu 100 Prozent zu beantworten.

An diesem Punkt setzt eine Nachhilfe an. Die Kinder werden sozusagen an die Hand genommen und Schritt für Schritt begleitet. Mit jedem kleinen Erfolg wächst auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In Kiel bietet unter anderem die Nachhilfe Kiel des Studienkreises solche Unterstützung an. Die Standorte liegen in Kiel-Mitte und in Kiel-Wik.

Bei der Nachhilfe lernen die Kinder in kleinen Gruppen. Das kommt besonders denen entgegen, die sich schwer konzentrieren können: Es gibt weniger Ablenkung als im Klassenzimmer und mehr Raum für Fragen.

Warum fällt Konzentration nach dem Scrollen schwerer?

Weil Smartphone und Tablet das Gehirn auf schnelle Reize trimmen. Insbesondere diese drei Gründe sind die Hauptverdächtigen:

Kurze Reize: Ständige App-Wechsel und Push-Nachrichten gewöhnen das Gehirn an kurze Aufmerksamkeitsspannen.

Ständige App-Wechsel und Push-Nachrichten gewöhnen das Gehirn an kurze Aufmerksamkeitsspannen. Schnelle Belohnung: Likes und Spiele liefern rasche Dopamin-Kicks. Ruhige Tätigkeiten wie Lesen verlieren an Reiz.

Likes und Spiele liefern rasche Dopamin-Kicks. Ruhige Tätigkeiten wie Lesen verlieren an Reiz. Weniger Schlaf: Das blaue Licht des Displays stört das Schlafhormon Melatonin. Müde Kinder konzentrieren sich schlechter.

Auch im Klassenzimmer zeigt sich das: Laut OECD schneiden Jugendliche, die digitale Geräte im Unterricht zum Zeitvertreib nutzen, deutlich schlechter ab.

Wie viel Bildschirmzeit ist für welches Alter sinnvoll?

Die DAK nennt mit Verweis auf die medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) diese Obergrenzen pro Tag:

Unter 3 Jahren: Bildschirmverbot

Bildschirmverbot 3 bis 6 Jahre: 30 Minuten

30 Minuten 6 bis 9 Jahre: 45 Minuten

45 Minuten 9 bis 12 Jahre: 60 Minuten

60 Minuten 2 bis 16 Jahre: 2 Stunden

Was können Eltern zu Hause tun?

Regeln, aber gemeinsam: Richte Bildschirmzeit-Funktionen zusammen mit deinem Kind ein, nicht als reine Kontrolle.

Richte Bildschirmzeit-Funktionen zusammen mit deinem Kind ein, nicht als reine Kontrolle. Bildschirmfreie Zonen schaffen: Hausaufgabenplatz und Schlafzimmer bleiben gerätefrei, besonders am Abend.

Hausaufgabenplatz und Schlafzimmer bleiben gerätefrei, besonders am Abend. Lesen fördern: Eine feste Lesezeit vor dem Schlafen ersetzt ganz nebenbei das Tablet.

Eine feste Lesezeit vor dem Schlafen ersetzt ganz nebenbei das Tablet. Vorbild sein: Wer beim Abendessen selbst aufs Handy schaut, redet beim Thema Bildschirmzeit gegen eine Wand.

Fazit: Bildschirmzeit bewusst klein halten!

Viel Bildschirmzeit geht bei Kindern mit schwächerer Impulskontrolle und Daueraufmerksamkeit einher. Gleichzeitig sinken die Schulleistungen auf ein historisches Tief. Bildschirme sind nicht die einzige Ursache, aber eine, die Familien selbst beeinflussen können: mit klaren Regeln, gerätefreien Zonen und viel Lesen. Wo schon Lücken entstanden sind, hilft regelmäßige Lernbegleitung in kleinen Gruppen.