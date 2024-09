Beyond Water: Ausstellung in der Stadtgalerie Kiel

Wann: 14. September bis 24. November 2024 Wo: Stadtgalerie Kiel, Zoologisches Museum Kiel Eintritt: frei

Ausgangspunkt des Projektes ist die Genfer Biennale "(re)connecting.earth. Beyond Water", die an der Schnittstelle von Kunst, Ökologie und Wissenschaft die Verbindung des Menschen mit Gewässern und deren Biodiversität ins Zentrum stellt. In der Stadtgalerie Kiel werden 21 internationale künstlerische Positionen gezeigt, die eine große Spannweite unterschiedlicher Konzepte, Strategien, Arbeitsweisen, Medien, Materialien und Techniken umfassen. Neben Fotografien, Film, Grafik, Skulptur und Objekten werden auch raumgreifende Installationen, Soundarbeiten, Videoperformances und Artistic Research-Projekte präsentiert. Zwei künstlerische Positionen treten zudem mit der Sammlung im Zoologischen Museum Kiel in einen Dialog.

Die thematische Bandbreite der Ausstellung reicht vom Leben auf und unter der Wasseroberfläche über die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in Ökosysteme bis hin zur Rolle der Wissenschaft und des Einflusses von KI auf die Forschung. Die beiden Ausstellungsorte werden durch zwei künstlerische Positionen direkt verbunden, die sich mit der Wertigkeit von Mensch, Fauna und Flora sowie dem Einfluss der Menschen auf die biologische Umwelt auseinandersetzen.