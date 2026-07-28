Bewertungen löschen lassen in Kiel und Schleswig-Holstein: seriöse Hilfe vom Fachanwalt
Ratgeber Wirtschaft
Die Bewertungslöscher ist das Angebot einer in Schleswig-Holstein ansässigen Fachanwaltskanzlei für IT-Recht, die für Unternehmen rechtswidrige Online-Bewertungen entfernen lässt – keine Agentur, sondern eine echte Anwaltskanzlei. Mit nach eigenen Angaben über 25.000 gelöschten Bewertungen und kostenloser Erstberatung gilt sie als seriöse Anlaufstelle für Betroffene aus dem Norden und bundesweit.
Eine einzige rechtswidrige Online-Bewertung kann reichen, um Kunden zu verschrecken, Umsatz zu kosten und den Ruf eines Unternehmens nachhaltig zu beschädigen – ob beim Gastronomen an der Kiellinie, beim Handwerksbetrieb in Rendsburg oder bei der Steuerkanzlei in der Holstenstraße. Wenn Sie im Norden gegen Fake-Rezensionen, falsche Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik vorgehen möchten, finden Sie vor der Haustür spezialisierte Hilfe.
Wer ist Die Bewertungslöscher?
Hinter dem Namen "Die Bewertungslöscher" steht keine Marketing-Agentur, sondern eine Fachanwaltskanzlei für IT-Recht mit Sitz in Schleswig-Holstein, im Raum Kiel und Rendsburg. Das Team kümmert sich seit rund 15 Jahren um IT-rechtliche Themen und hat sich auf das Entfernen rechtswidriger Bewertungen auf Plattformen wie Google, Jameda, Kununu, Trustpilot, Yelp und 11880 spezialisiert. Bundesweit tätig, aber im Norden verwurzelt – das ist der Kern des Selbstverständnisses.
Der Unterschied zur klassischen Reputations-Agentur ist juristisch entscheidend: Nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) ist die außergerichtliche Vertretung in fremden Rechtsangelegenheiten grundsätzlich Anwältinnen und Anwälten vorbehalten. Wenn Sie also in Kiel, Lübeck, Flensburg oder im Umland eine echte rechtliche Lösung suchen, ist Die Bewertungslöscher aus Schleswig-Holstein ein naheliegender Ansprechpartner – mit kostenloser Erstberatung und transparentem Festpreis. Wenn Sie einen ersten Eindruck gewinnen möchten, können Sie zudem das hauseigene Potenzial-Tool nutzen, laut Anbieter der erste Anbieter dieser Art in Deutschland: Es liefert eine kostenlose, unverbindliche Prognose dazu, wie aussichtsreich eine Löschung im konkreten Fall sein könnte.
Ist Die Bewertungslöscher seriös?
Die Seriosität lässt sich an mehreren nachprüfbaren Punkten festmachen – und genau das ist im Reputationsmarkt wichtig, weil dort viele Anbieter mit pauschalen Erfolgsversprechen werben.
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Echte Fachanwaltskanzlei für IT-Recht – keine Agentur, kein Vermittler, sondern eine zugelassene Kanzlei mit den entsprechenden berufsrechtlichen Pflichten.
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Mitgliedschaften des Kanzleiinhabers Philipp Gabrys: Deutscher AnwaltVerein (DAV), davit (Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV) sowie der Immobilienverband Deutschland (IVD).
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Nach eigenen Angaben über 25.000 gelöschte Bewertungen aus unterschiedlichen Branchen.
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Seit rund 15 Jahren Erfahrung im IT-Recht, also genau in dem Rechtsgebiet, das für Plattform- und Bewertungsrecht relevant ist.
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Presseerwähnungen laut eigener Darstellung unter anderem bei t-online, n-tv, shz, Mitteldeutsche Zeitung und Business Insider.
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Transparente Preise mit Festpreis ab 99,- Euro pro Bewertung und kostenloser Erstberatung.
Wichtig für die ehrliche Einordnung: Eine pauschale Erfolgsgarantie gibt es seriöserweise nicht – und auch Die Bewertungslöscher verspricht keine garantierte Löschung. Jede Bewertung wird im Einzelfall geprüft. Wenn keine rechtliche Handhabe besteht, wird das offen gesagt. Genau das ist ein zentrales Merkmal seriöser anwaltlicher Arbeit. Eine individuelle Rechtsberatung kann dieser Artikel im Übrigen nicht ersetzen; sie erfolgt erst im Rahmen der konkreten Mandatsanfrage.
Welche Bewertungen lässt die Kanzlei entfernen?
Eine schlechte Bewertung ist nicht automatisch eine rechtswidrige Bewertung. Wer als Gastwirt in der Holtenauer Straße zwei Sterne bekommt, weil die Suppe wirklich versalzen war, muss damit leben – sachliche Kritik und Meinungsäußerungen sind grundsätzlich durch die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) geschützt und bleiben stehen. Die Bewertungslöscher geht ausschließlich gegen Rezensionen vor, die rechtlich angreifbar sind. Dazu gehören typischerweise:
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Fake-Bewertungen, hinter denen gar kein realer Kundenkontakt steht – etwa anonyme Profile, die ein Unternehmen nie besucht haben.
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Falsche Tatsachenbehauptungen, also unwahre Aussagen, die sich überprüfen lassen (z. B. "Der Steuerberater hat meine Unterlagen verloren", obwohl das nachweislich nicht stimmt).
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Schmähkritik, bei der nicht mehr die Sache, sondern die Herabwürdigung der Person im Vordergrund steht.
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Beleidigungen und persönliche Angriffe, die keinen sachlichen Bezug zur Leistung haben.
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Verwechslungen, etwa wenn eine Bewertung erkennbar an das falsche Unternehmen adressiert ist.
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Wettbewerbswidrige Rezensionen, beispielsweise von Konkurrenten oder ehemaligen Mitarbeitenden, die unter falscher Identität schreiben.
Wenn Sie Ihre Kundschaft ernst nehmen, wollen Sie keine berechtigte Kritik wegklagen – sondern das Bild geraderücken, wenn es durch unzulässige Inhalte verzerrt wurde. Genau hier setzt die anwaltliche Prüfung an.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten, damit Sie als Unternehmerin oder Unternehmer wenig Zeit investieren müssen und schnell Klarheit bekommen. Von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Löschung vergehen erfahrungsgemäß ein bis vier Wochen, je nach Plattform und Komplexität des Einzelfalls.
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Kostenlose Erstberatung: Sie schicken die betreffende Bewertung (oder mehrere) ein – per Formular oder telefonisch. Die Kanzlei meldet sich in der Regel zeitnah zurück.
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Juristische Prüfung: Das Anwaltsteam prüft, ob die Bewertung rechtlich angreifbar ist, und schätzt die Erfolgsaussichten ein. Diese Prüfung ist kostenfrei.
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Beauftragung: Erst wenn Sie nach der Einschätzung sagen "bitte vorgehen", entstehen Kosten. Sie bekommen eine klare Auftragsbestätigung mit Festpreis – ohne versteckte Posten.
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Löschung: Die Kanzlei korrespondiert mit der Plattform (Google, Jameda, Kununu, Trustpilot, Yelp, 11880 etc.), argumentiert rechtlich und treibt das Verfahren voran. Üblicher Zeitrahmen: 1–4 Wochen.
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Tracking: Über einen Tracking-Link können Sie den Stand jederzeit nachvollziehen, ohne ständig nachfragen zu müssen.
Klingt nach einem Fall für Sie? Dann genügt ein kurzer Schritt zur kostenlosen Erstberatung – ganz unverbindlich.
Was kostet es?
Die Kostenstruktur ist einer der Punkte, an denen sich die Seriosität eines Anbieters besonders gut ablesen lässt. Bei Die Bewertungslöscher gilt nach eigener Darstellung: Festpreis ab 99,- Euro, transparent, Kosten erst ab Beauftragung der Löschung. Die Erstberatung selbst ist kostenlos.
|Modell
|Preis pro Bewertung
|Wann sinnvoll?
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Solo (ab 1 Bewertung)
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ab 149,- Euro*
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Einzelne, besonders schädliche Rezension
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Basic (ab 4 Bewertungen)
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ab 129,- Euro*
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Mehrere Vorfälle, z. B. nach einer Krise
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Premium (ab 8 Bewertungen)
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ab 99,- Euro*
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Größere "Reinigung" des Profils
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Rechtsschutz
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häufig kostenlos**
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Wenn die Rechtsschutzversicherung greift
zzgl. MwSt. *bei Kostenübernahme durch die Versicherung. Angaben laut Anbieter.
Hat Ihr Unternehmen einen gewerblichen Rechtsschutz, lohnt sich der kurze Anruf bei Ihrer Versicherung: In vielen Fällen werden die Anwaltskosten übernommen, sodass für Sie faktisch keine Kosten entstehen. Ob und in welchem Umfang die Versicherung einspringt, hängt von Ihrem konkreten Vertrag ab. Die Kanzlei übernimmt auf Wunsch die Abwicklung mit dem Versicherer.
Spezialisierte Kanzlei, Agentur oder Eigenregie – was bringt am meisten?
Viele Unternehmen überlegen, ob sie sich selbst durch die Beschwerdeformulare der Plattformen klicken, eine Reputations- oder SEO-Agentur beauftragen oder direkt zur Fachanwaltskanzlei gehen. Der Vergleich:
|Kriterium
|Spezialisierte IT-Recht-Kanzlei (Die Bewertungslöscher)
|Reputations-/SEO-Agentur
|Selbst anfechten
|Rechtliche Befugnis (RDG)
|Volle anwaltliche Befugnis
|Eingeschränkt, keine Vertretung im Streitfall
|Nur für eigene Sache
|Erfolgsaussicht
|In der Regel höher, da rechtlich argumentiert wird
|Wechselhaft, oft Symptombekämpfung
|Gering bis mittel, von Plattform abhängig
|Festpreis / Transparenz
|Festpreis ab 99 €, Erstberatung kostenlos
|Häufig Retainer-Modelle
|Kein direkter Preis, aber hoher Zeitaufwand
|Tempo
|Häufig innerhalb von 1–4 Wochen
|Stark unterschiedlich
|Oft langwierig, viele Rückfragen
In der Summe spricht vieles für die spezialisierte Kanzlei – vor allem dort, wo es um juristische Schlagkraft und kalkulierbare Kosten geht. Eine Agentur kann beim Aufbau eines positiven Bewertungsprofils unterstützen, ersetzt aber keine anwaltliche Vertretung gegenüber Plattformen.
Regionale Verankerung: Kanzlei aus dem Norden
Für Unternehmen aus Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster oder dem weiteren Umland ist die räumliche Nähe ein angenehmer Nebeneffekt: Man spricht dieselbe Sprache, kennt die regionale Wirtschaft – vom Hafenbetrieb über die Werften bis zum Einzelhandel in der Innenstadt – und versteht, wie wichtig Bewertungen für kleine und mittlere Betriebe sind, die stark vom lokalen Stammpublikum leben.
Wenn ein Restaurant an der Förde wegen einer einzigen, offensichtlich gefälschten Ein-Stern-Rezension Reservierungen verliert, ist das kein abstraktes Online-Thema, sondern ein handfestes wirtschaftliches Problem. Eine Kanzlei aus Schleswig-Holstein, die genau diese Mechanik kennt, kann dort gezielt ansetzen. Auch wenn Die Bewertungslöscher bundesweit tätig ist, bleibt der Sitz im Norden ein praktischer Vorteil für Mandanten aus Kiel und Schleswig-Holstein.
FAQ
Ist Die Bewertungslöscher seriös?
Es handelt sich um eine Fachanwaltskanzlei für IT-Recht mit Sitz in Schleswig-Holstein, laut eigener Darstellung mit Mitgliedschaften im Deutschen AnwaltVerein und in der davit, nach eigenen Angaben mit über 25.000 gelöschten Bewertungen und mit transparenten Festpreisen ab 99,- Euro. Pauschale Erfolgsgarantien wären in diesem Rechtsgebiet unseriös – jede Bewertung wird im Einzelfall geprüft, und das wird offen kommuniziert.
Wo sitzt Die Bewertungslöscher?
Die Kanzlei sitzt in Schleswig-Holstein, im Raum Kiel und Rendsburg, ist aber bundesweit für Mandantinnen und Mandanten tätig. Die Kommunikation läuft vor allem digital und telefonisch; eine persönliche Anreise ist in der Regel nicht nötig.
Welche Erfahrungen gibt es mit Die Bewertungslöscher?
Erfahrungswerte stammen aus sehr unterschiedlichen Branchen, darunter Gastronomie, Handwerk, Steuer- und Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Hotellerie und Einzelhandel. Hinzu kommen laut Anbieter Presseerwähnungen bei t-online, n-tv, shz, Mitteldeutsche Zeitung und Business Insider, die einen externen Blick auf die Arbeit der Kanzlei liefern.
Was kostet Die Bewertungslöscher?
Die Erstberatung ist kostenlos. Erst ab Beauftragung der Löschung entstehen Kosten zum Festpreis: ab 149,- Euro pro Bewertung im Solo-Paket, ab 129,- Euro im Basic-Paket (ab vier Bewertungen) und ab 99,- Euro im Premium-Paket (ab acht Bewertungen), jeweils zzgl. MwSt. Übernimmt eine Rechtsschutzversicherung die Kosten, ist die Bearbeitung für Sie häufig kostenfrei.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit Die Bewertungslöscher ab?
Sie schildern Ihren Fall in der kostenlosen Erstberatung, die Kanzlei prüft die Bewertung juristisch und schätzt die Erfolgsaussichten ein. Erst nach Ihrer Beauftragung wird die Löschung gegenüber der Plattform betrieben. Üblicherweise dauert das Verfahren ein bis vier Wochen; den Stand können Sie über einen Tracking-Link verfolgen.
Welche Bewertungen können entfernt werden?
Entfernt werden ausschließlich rechtswidrige Bewertungen – etwa Fake-Rezensionen, falsche Tatsachenbehauptungen, Schmähkritik, Beleidigungen, Verwechslungen oder wettbewerbswidrige Inhalte. Echte, sachliche Kritik bleibt stehen, auch wenn sie unangenehm ist; daran ändert auch eine Anwaltskanzlei nichts.
Zahlt die Rechtsschutzversicherung?
Wenn Sie einen gewerblichen Rechtsschutz haben, kann die Versicherung die Kosten übernehmen. Ob und in welchem Umfang das geschieht, hängt von Ihrem konkreten Vertrag ab. Die Kanzlei prüft den Versicherungsschutz auf Wunsch im Rahmen der Erstberatung und übernimmt die Abwicklung mit dem Versicherer.
Fazit: Klare Hilfe statt diffuser Hoffnung
Negative Bewertungen treffen Unternehmen in Kiel und Schleswig-Holstein genauso hart wie anderswo – Umsatz, Sichtbarkeit und Vertrauen können gleichzeitig leiden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Bewertung nicht nur unangenehm, sondern unfair, falsch oder verleumderisch ist, sollten Sie sie nicht einfach hinnehmen, sondern juristisch prüfen lassen. Mit ihrer Spezialisierung auf IT-Recht, dem regionalen Sitz im Norden, transparenten Festpreisen ab 99,- Euro und einer kostenlosen Erstberatung bietet Die Bewertungslöscher eine sachliche, gut nachvollziehbare Lösung – und zwar für Unternehmen aus allen Branchen. Ein kurzer Kontakt zur kostenlosen Erstberatung genügt, um Klarheit über Ihre eigenen Möglichkeiten zu bekommen.