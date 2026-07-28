Eine einzige rechtswidrige Online-Bewertung kann reichen, um Kunden zu verschrecken, Umsatz zu kosten und den Ruf eines Unternehmens nachhaltig zu beschädigen – ob beim Gastronomen an der Kiellinie, beim Handwerksbetrieb in Rendsburg oder bei der Steuerkanzlei in der Holstenstraße. Wenn Sie im Norden gegen Fake-Rezensionen, falsche Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik vorgehen möchten, finden Sie vor der Haustür spezialisierte Hilfe. Wer ist Die Bewertungslöscher? Hinter dem Namen "Die Bewertungslöscher" steht keine Marketing-Agentur, sondern eine Fachanwaltskanzlei für IT-Recht mit Sitz in Schleswig-Holstein, im Raum Kiel und Rendsburg. Das Team kümmert sich seit rund 15 Jahren um IT-rechtliche Themen und hat sich auf das Entfernen rechtswidriger Bewertungen auf Plattformen wie Google, Jameda, Kununu, Trustpilot, Yelp und 11880 spezialisiert. Bundesweit tätig, aber im Norden verwurzelt – das ist der Kern des Selbstverständnisses. Der Unterschied zur klassischen Reputations-Agentur ist juristisch entscheidend: Nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) ist die außergerichtliche Vertretung in fremden Rechtsangelegenheiten grundsätzlich Anwältinnen und Anwälten vorbehalten. Wenn Sie also in Kiel, Lübeck, Flensburg oder im Umland eine echte rechtliche Lösung suchen, ist Die Bewertungslöscher aus Schleswig-Holstein ein naheliegender Ansprechpartner – mit kostenloser Erstberatung und transparentem Festpreis. Wenn Sie einen ersten Eindruck gewinnen möchten, können Sie zudem das hauseigene Potenzial-Tool nutzen, laut Anbieter der erste Anbieter dieser Art in Deutschland: Es liefert eine kostenlose, unverbindliche Prognose dazu, wie aussichtsreich eine Löschung im konkreten Fall sein könnte. Ist Die Bewertungslöscher seriös? Die Seriosität lässt sich an mehreren nachprüfbaren Punkten festmachen – und genau das ist im Reputationsmarkt wichtig, weil dort viele Anbieter mit pauschalen Erfolgsversprechen werben. Echte Fachanwaltskanzlei für IT-Recht – keine Agentur, kein Vermittler, sondern eine zugelassene Kanzlei mit den entsprechenden berufsrechtlichen Pflichten.

Mitgliedschaften des Kanzleiinhabers Philipp Gabrys: Deutscher AnwaltVerein (DAV), davit (Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV) sowie der Immobilienverband Deutschland (IVD).

Nach eigenen Angaben über 25.000 gelöschte Bewertungen aus unterschiedlichen Branchen.

Seit rund 15 Jahren Erfahrung im IT-Recht , also genau in dem Rechtsgebiet, das für Plattform- und Bewertungsrecht relevant ist.

Presseerwähnungen laut eigener Darstellung unter anderem bei t-online, n-tv, shz, Mitteldeutsche Zeitung und Business Insider.

Transparente Preise mit Festpreis ab 99,- Euro pro Bewertung und kostenloser Erstberatung. Wichtig für die ehrliche Einordnung: Eine pauschale Erfolgsgarantie gibt es seriöserweise nicht – und auch Die Bewertungslöscher verspricht keine garantierte Löschung. Jede Bewertung wird im Einzelfall geprüft. Wenn keine rechtliche Handhabe besteht, wird das offen gesagt. Genau das ist ein zentrales Merkmal seriöser anwaltlicher Arbeit. Eine individuelle Rechtsberatung kann dieser Artikel im Übrigen nicht ersetzen; sie erfolgt erst im Rahmen der konkreten Mandatsanfrage. Welche Bewertungen lässt die Kanzlei entfernen?

Zwei Geschäftsleute prüfen ein Dokument, © pexelx.com / Mikhail Nilov

Eine schlechte Bewertung ist nicht automatisch eine rechtswidrige Bewertung. Wer als Gastwirt in der Holtenauer Straße zwei Sterne bekommt, weil die Suppe wirklich versalzen war, muss damit leben – sachliche Kritik und Meinungsäußerungen sind grundsätzlich durch die Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) geschützt und bleiben stehen. Die Bewertungslöscher geht ausschließlich gegen Rezensionen vor, die rechtlich angreifbar sind. Dazu gehören typischerweise:

Frustrierter junger Mann, © pexels.com / Gustavo Fring

Fake-Bewertungen , hinter denen gar kein realer Kundenkontakt steht – etwa anonyme Profile, die ein Unternehmen nie besucht haben.

Falsche Tatsachenbehauptungen , also unwahre Aussagen, die sich überprüfen lassen (z. B. "Der Steuerberater hat meine Unterlagen verloren", obwohl das nachweislich nicht stimmt).

Schmähkritik , bei der nicht mehr die Sache, sondern die Herabwürdigung der Person im Vordergrund steht.

Beleidigungen und persönliche Angriffe, die keinen sachlichen Bezug zur Leistung haben.

Verwechslungen , etwa wenn eine Bewertung erkennbar an das falsche Unternehmen adressiert ist.

Wettbewerbswidrige Rezensionen, beispielsweise von Konkurrenten oder ehemaligen Mitarbeitenden, die unter falscher Identität schreiben. Wenn Sie Ihre Kundschaft ernst nehmen, wollen Sie keine berechtigte Kritik wegklagen – sondern das Bild geraderücken, wenn es durch unzulässige Inhalte verzerrt wurde. Genau hier setzt die anwaltliche Prüfung an.

MacBook Pro Bildschirm, © pexels.com / Pavel Danilyuk

Wie läuft die Zusammenarbeit ab? Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten, damit Sie als Unternehmerin oder Unternehmer wenig Zeit investieren müssen und schnell Klarheit bekommen. Von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Löschung vergehen erfahrungsgemäß ein bis vier Wochen, je nach Plattform und Komplexität des Einzelfalls. Kostenlose Erstberatung: Sie schicken die betreffende Bewertung (oder mehrere) ein – per Formular oder telefonisch. Die Kanzlei meldet sich in der Regel zeitnah zurück. Juristische Prüfung: Das Anwaltsteam prüft, ob die Bewertung rechtlich angreifbar ist, und schätzt die Erfolgsaussichten ein. Diese Prüfung ist kostenfrei. Beauftragung: Erst wenn Sie nach der Einschätzung sagen "bitte vorgehen", entstehen Kosten. Sie bekommen eine klare Auftragsbestätigung mit Festpreis – ohne versteckte Posten. Löschung: Die Kanzlei korrespondiert mit der Plattform (Google, Jameda, Kununu, Trustpilot, Yelp, 11880 etc.), argumentiert rechtlich und treibt das Verfahren voran. Üblicher Zeitrahmen: 1–4 Wochen. Tracking: Über einen Tracking-Link können Sie den Stand jederzeit nachvollziehen, ohne ständig nachfragen zu müssen. Klingt nach einem Fall für Sie? Dann genügt ein kurzer Schritt zur kostenlosen Erstberatung – ganz unverbindlich. Was kostet es? Die Kostenstruktur ist einer der Punkte, an denen sich die Seriosität eines Anbieters besonders gut ablesen lässt. Bei Die Bewertungslöscher gilt nach eigener Darstellung: Festpreis ab 99,- Euro, transparent, Kosten erst ab Beauftragung der Löschung. Die Erstberatung selbst ist kostenlos. Modell Preis pro Bewertung Wann sinnvoll? Solo (ab 1 Bewertung) ab 149,- Euro* Einzelne, besonders schädliche Rezension Basic (ab 4 Bewertungen) ab 129,- Euro* Mehrere Vorfälle, z. B. nach einer Krise Premium (ab 8 Bewertungen) ab 99,- Euro* Größere "Reinigung" des Profils Rechtsschutz häufig kostenlos** Wenn die Rechtsschutzversicherung greift zzgl. MwSt. *bei Kostenübernahme durch die Versicherung. Angaben laut Anbieter. Hat Ihr Unternehmen einen gewerblichen Rechtsschutz, lohnt sich der kurze Anruf bei Ihrer Versicherung: In vielen Fällen werden die Anwaltskosten übernommen, sodass für Sie faktisch keine Kosten entstehen. Ob und in welchem Umfang die Versicherung einspringt, hängt von Ihrem konkreten Vertrag ab. Die Kanzlei übernimmt auf Wunsch die Abwicklung mit dem Versicherer.

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