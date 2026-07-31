Kiel überrascht mit einer bunten Geschenkelandschaft, die weit über die klassischen Einkaufsstraßen hinausgeht. Ob ihr ein persönliches Geburtstagsgeschenk, ein edles Jubiläumspräsent oder eine kleine Aufmerksamkeit sucht – hier werdet ihr fündig. Individuelle Geschenkideen in der Kieler Innenstadt Die Holtenauer Straße und die Dänische Straße sind echte Hotspots für außergewöhnliche Geschenke. Hier reihen sich Designläden, Kunsthandwerksgeschäfte und inhabergeführte Boutiquen aneinander. Von handgefertigtem Schmuck über maritime Wohnaccessoires bis zu regionalen Delikatessen, die Auswahl ist vielseitig. Besonders beliebt sind Concept Stores, die kuratierte Kollektionen aus Mode, Interior und Lifestyle vereinen. Maritime Geschenke mit Kieler Flair Für alle, die ein typisch norddeutsches Mitbringsel suchen, bieten sich maritime Spezialitäten an. Anker-Motive, Leuchtturm-Deko oder hochwertige Seemanns-Accessoires machen sich hervorragend als Geschenk. Auch regionale Feinkost wie Fischspezialitäten oder Spirituosen aus schleswig-holsteinischen Manufakturen kommen gut an. Kreative Geschenke und Erlebnisse Neben klassischen Präsenten liegen auch Erlebnisgutscheine im Trend, von Segeltörns auf der Förde bis zu Kochkursen. Buchhandlungen mit Café-Atmosphäre, Papeterien mit exklusiven Schreibwaren und Kunstgalerien runden das Angebot ab. Wir haben für euch die besten Adressen zum Geschenke kaufen in Kiel herausgesucht: 1. Kaufrausch

Hier findet ihr liebevoll ausgesuchte Geschenke und Wohnaccessoires jenseits des Mainstream. Das Sortiment umfasst schöne Kissen, Decken, Lampen und Windlichter für euer Zuhause. In der Küchenabteilung entdeckt ihr ausgefallenes Geschirr und Gläser. Der Laden bietet einen bunten Papeteriebereich, Bluetooth-Lautsprecher, Uhren und einen farbenfrohen Kinderbereich. Auch für Bad und Garten findet ihr hier besondere Artikel. Kaufrausch setzt auf individuelles und exklusives Design. Ihr entdeckt Dinge, die ihr eigentlich gar nicht gesucht habt. Standort: Holtenauer Str. 48

Holtenauer Str. 48 Website: kaufrausch-kiel.de 2. Joker

Der Geschenkeladen Joker in Kiel ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach dem besonderen Geschenk sind. Hier findet ihr eine bunte Vielfalt an originellen Präsenten für jeden Anlass und jedes Alter. Von witzigen Gadgets über kreative Wohnaccessoires bis hin zu außergewöhnlichen Kleinigkeiten bietet der Joker eine Auswahl, die garantiert für Überraschung sorgt. Das freundliche Team berät euch gerne bei der Geschenkewahl und hilft dabei, das perfekte Mitbringsel zu finden. Ob Geburtstag, Hochzeit oder einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch – im Joker werdet ihr fündig. Der Laden überzeugt durch seine liebevolle Auswahl und den persönlichen Service, der das Geschenkekaufen zum Vergnügen macht. Standort: Holtenauer Str. 92 3. 's Fachl Kiel

Das österreichische Geschenkkonzept 's Fachl hat seinen nördlichsten deutschen Standort in der Kieler Innenstadt eröffnet. Am historischen Alten Markt, dem traditionellen Handelszentrum der Fördestadt, vermietet Fachlmeister Sven Pahlke zusammen mit seinem Team kleine Fächer an lokale Kreative und Handwerker. Das Konzept funktioniert einfach: Künstler und Produzenten mieten kleine Verkaufsfächer und präsentieren dort ihre handgemachten Produkte. Kunden finden so liebevolle Handarbeit, kreative Geschenkideen und einzigartige Produkte an einem Ort. Die Bezahlung erfolgt unkompliziert per Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte. Der Standort am Alten Markt passt perfekt zur Tradition des Platzes, wo bereits im 13. Jahrhundert Waren des täglichen Bedarfs verkauft wurden. Heute bietet 's Fachl eine moderne Plattform für regionale Kreativität und Handwerkskunst in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Standort: Alter Markt 7

Alter Markt 7 Website: sFachl.de 4. GetDigital – Geek Shop

GetDigital ist das Paradies für alle Nerds und Geeks, die auf der Suche nach besonderen Geschenken sind. Der Online-Shop bietet eine riesige Auswahl an Gadgets, T-Shirts und Accessoires für Wissenschafts-Fans, IT-Experten und Fantasy-Liebhaber. Sci-Fi-Begeisterte finden hier alles von Alien-Merchandise über Cthulhu-Artikel bis hin zu Star Wars und Star Trek Sammlerstücken. Fantasy-Fans können sich über Herr der Ringe Produkte und Rollenspiel-Zubehör freuen. IT-Nerds, Programmierer und Admins entdecken technische Gadgets und witzige Shirts, die ihre Leidenschaft für Technik perfekt ausdrücken. GetDigital macht das Geschenke-Shopping für technikbegeisterte Menschen einfach und bietet dabei eine einzigartige Produktvielfalt, die jeden Geek zum Strahlen bringt. Standort: Barkauer Str. 121

Barkauer Str. 121 Website: getdigital.de 5. kielfalt

In der Holtenauer Straße 154 in Kiel findet ihr bei kielfalt handgemachte Schätze aus dem Norden und ausgewählte Produkte aus kleinen Manufakturen in ganz Deutschland. Der Laden bietet eine Alternative zur Massenware und setzt auf nachhaltige, faire und kreative Einzelstücke. Das Sortiment umfasst alles rund ums Kind, Dekoration für das Zuhause, Schmuck und Accessoires, praktische Artikel für Küche und Bad sowie schöne Papeterie. Alle Produkte werden mit Liebe und Leidenschaft hergestellt und eignen sich perfekt als Geschenk für die Liebsten oder als kleine Freude für den Alltag. Neben dem Laden im Herzen Kiels könnt ihr auch im Online-Shop stöbern. Standort: Holtenauer Straße 154

Holtenauer Straße 154 Website: kielfalt.com 6. KERLE

KERLE in der Holtenauer Straße ist die perfekte Adresse für außergewöhnliche Geschenke in Kiel. Der Laden bietet eine einzigartige Mischung aus stylischen Klamotten, coolen Accessoires, besonderen Fundstücken und Spirituosen zum Probieren. Hier findet jeder das passende Geschenk – von alten Schallplatten bis zu einzigartigen Lifestyle-Produkten. Das Geschäft schafft eine entspannte Atmosphäre mit guter Musik und interessanten Gesprächen. Wer keine Zeit für den Ladenbesuch hat, kann bequem im Webshop stöbern und sich die Geschenke direkt nach Hause liefern lassen. Standort: Holtenauer Str. 23

Holtenauer Str. 23 Website: kerle-kiel.de 7. EL MUNDO

Das Familienunternehmen EL MUNDO im CITTI-PARK Kiel ist eine wahre Fundgrube für außergewöhnliche Geschenkideen. Kunden können hier auf Entdeckungsreise gehen und einzigartige Unikate finden: handgefertigten Schmuck, gemütliche Hängesitze, kunstvolle Handwerksarbeiten aus verschiedenen Materialien und pfiffige Geschenkideen mit Alleinstellungsmerkmal. Besonders beliebt ist die große Auswahl an originellen Grußkarten und Luftballons für jeden Anlass. Das Team verpackt Geld- und Gutscheingeschenke kreativ im Ballon und bietet eine riesige Heliumballon-Auswahl für Hochzeiten, Taufen, Valentinstag und andere besondere Momente. Jeder gekaufte Ballon wird mehrmals kostenlos mit Helium wiederbefüllt. Standort: Mühlendamm 1 Weitere Shopping-Tipps für Kiel findet ihr bei uns im Magazin: kiel-magazin.de

FAQs – Häufige Fragen

Wo finde ich besondere Geschenke in Kiel? Die Holtenauer Straße und Dänische Straße bieten eine große Auswahl an individuellen Boutiquen, Designläden und Concept Stores mit ausgefallenen Geschenkideen. Was sind typische Geschenke aus Kiel? Maritime Accessoires, Anker-Deko, regionale Feinkost wie Fischspezialitäten und Produkte aus lokalen Manufakturen sind beliebte Kieler Mitbringsel. Gibt es in Kiel auch Geschenkgutscheine für Erlebnisse? Ja, viele Anbieter in Kiel bieten Erlebnisgutscheine an – von Segeltörns über Kochkurse bis zu Wellness-Behandlungen. Welche Geschenke eignen sich für ein Jubiläum? Hochwertige Wohnaccessoires, edle Spirituosen aus regionalen Brennereien, handgefertigter Schmuck oder personalisierte Kunstwerke sind ideale Jubiläumsgeschenke.

Ortsinformationen Kaufrausch Holtenauer Straße 69 24105 Kiel 0431/88703285 E-Mail

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Weitere Ortsinformationen Joker Holtenauer Str. 92 24105 Kiel-Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook

's Fachl Kiel Alter Markt 7 24103 Kiel Website

Stern und Schatz GmbH Barkauer Str. 121 24145 Kiel Website

Kielfalt Holtenauer Straße 154 24105 Kiel 0431/88990044 E-Mail Website Facebook Instagram

Kerle Holtenauer Str. 23 24105 Kiel-Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook Website