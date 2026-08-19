Wer muss zur Berufsschule gehen?

Die Berufsschulpflicht gilt für alle Jugendlichen, die aus allgemeinbildenden Schulen oder Förderzentren entlassen wurden. Sie besteht bis zum Ende des Schulhalbjahres, in dem ihr das 18. Lebensjahr vollendet. Auch Auszubildende besuchen die Berufsschule bis zum Abschluss ihrer Ausbildung. Wichtig: Die Pflicht gilt ebenso für Jugendliche ohne Arbeitsvertrag, Arbeitslose oder Teilnehmende an berufsvorbereitenden Maßnahmen.

Die Anmeldetermine beginnen am Montagmorgen, 17. August, direkt nach den Sommerferien. Allerdings starten nicht alle Berufe gleichzeitig, einige Anmeldungen sind erst im September vorgesehen. Auszubildende können sich bequem über das Ausbildungsportal der IHK anmelden und dort die Eintragungsbestätigung zum Ausbildungsvertrag herunterladen. Diese muss ausgedruckt unverzüglich in der Schule abgegeben werden.

Zur Anmeldung, spätestens am ersten Schultag, benötigt ihr außerdem euer Abschlusszeugnis der zuletzt besuchten Schule. Vergesst nicht, Papier und Schreibzeug mitzubringen. Die genauen Termine für eure Schule und euren Beruf findet ihr in einer offiziellen Bekanntmachung der Stadt Kiel vom 08.07.2026.

Warum ist die rechtzeitige Anmeldung wichtig?

Wer die Anmeldefristen versäumt, riskiert Verzögerungen im Ausbildungsstart oder sogar rechtliche Konsequenzen wegen Verletzung der Schulpflicht. Die Regionalen Berufsbildungszentren sind auf eine fristgerechte Organisation angewiesen, um den Unterricht optimal zu planen. Eine rechtzeitige Anmeldung sichert euch zudem einen reibungslosen Einstieg in eure berufliche Zukunft.

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