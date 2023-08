Benefizwochenende unterstützt die Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein

Wann? 25. bis 27. August 2023, Fr & Sa: von 15.00 bis 22.00 Uhr; So: von 12.00 bis 15.00 Uhr Wo? Bootshafen Eintritt: frei

Ska- und Punk-Bands ziehen die Besucher zum Bootshafen und rocken die Bühne. Zusammen mit der School of Rock Timmendorfer Strand standen am Samstag zahlreiche junge Bands auf der Bühne, die ihr musikalisch Talent zeigten und das Publikum begeisterten.

Das letzte von sechs Wochenenden des Bootshafensommers bietet musikalische Zeitreisen, Coversongs weltbekannter Künstler, bittet zur Ü-60 Party und jeder Gast kann dabei noch etwas Gutes tun! Denn beim Abschlusswochenende des Bootshafensommers steht nicht nur die Musik im Vordergrund, sondern auch der diesjährige Benefizpartner, die Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein.

Mit jedem gekauften Getränk hat das Publikum die Möglichkeit Gutes zu tun und ist herzlich aufgerufen, das Pfandgeld bei der Rückgabe zu spenden. Zusätzlich zu der gespendeten Geldsumme aus dem verzichteten Rückgabepfand, erhöhen die Gastronomen beim Bootshafensommer Dean&David und CUP&CINO die Summe um weitere stolze 1.000,- Euro aus eigener Tasche.

Am Freitag, 25. August 2023 beginnt das Programm um 15.00 Uhr mit Jane Doe. Die Singer-Songwriterin aus Kiel verbindet in ihren Songs Nostalgie mit modernen Klängen. Dabei lässt sie sich von Bob Dylan ebenso wie von Lana del Rey inspirieren. Im Anschluss geht es mit der Kieler/ Kalifornischen Band Knifey Forky Spoonies stimmungsvoll weiter. Die Band hat neben eigenen Stücken im Stil von Blues und Folk auch Songs vieler Musiklegenden im Repertoire.

Mit Coversongs geht es auch danach bei Acoustic Guerillas weiter. Die Band aus Kiel begeistert seit 2010 mit Songs aus unterschiedlichsten Genres und Zeiten. Das Abendprogramm steht im Zeichen des Folk Punks. Dabei liefert die Band Rogue Mahone mit ihrer stimmungsmachenden Musik, einen Mix aus schnellem Folk und Punk.

Im Anschluss übernimmt die Folk Punk Band The Mahones die Bühne. Die bereits 1990 gegründete Band gehört in ihrem Genre zu einer der bekanntesten Bands der Welt und begeistert auch dreißig Jahre nach der Gründung mit ihrer von The Who und The Clash inspirierter Musik das Publikum.

Das Programm am Samstag, 26. August 2023 beginnt erneut mit einem Singer-Songwriter. Lennon von Seht steht allein mit seiner Konzertgitarre auf der Bühne und berührt mit seinen teils tiefgründigen Songs das Publikum. Im Anschluss übernimmt die Band Saxyarpa mit einem Mix aus Jazz, Ska, Salsa und treibenden Rhythmen.

Danach spielt die junge Kieler Band Niemals auf der Bühne des Bootshafensommers 2023. Niemals hat sich bereits durch Straßenmusik in Kiel und Hamburg einen Namen gemacht und liefert gefühlvollen, handgemachten Sound ab. Den Abschluss des Abends bildet die legendäre Ü60 Party für alle, die richtig Lust auf Tanzen und Stimmung haben – ohne Alterseinschränkungen!

Im Rahmen des bunten Coverprogramms darf natürlich die Band The Beat goes on nicht fehlen, die seit Jahren mit Coversongs aus fünfzig Jahren Musikgeschichte dem Publikum ordentlich einheizt.

Am Sonntag, 27. August 2023 gibt es noch einmal einen besonderen Höhepunkt des Bootshafensommers 2023. Das 17. Entenrennen, organisiert durch den Lions-Club Kieler Sprotten, steht an. Neu in diesem Jahr ist, dass die Teilnehmer:innen keine neuproduzierten Enten mehr kaufen, sondern Startlizenzen für diese erwerben.

Die Enten stammen aus den vorhandenen Beständen der letzten Jahre. So können die Gummitiere im Sinne der Nachhaltigkeit auch in Zukunft bei weiteren Rennen starten. Mit den eingenommen Geldern unterstützen die Organistor:innen des Entenrennens das Projekt ,"Gemüse-Ackerdemie: Ackern schafft Wissen!".

An allen Festivaltagen gibt es kulinarische Köstlichkeiten und sommerliche Kaltgetränke von den lokalen Gastropartner:innen Dean&David, CUP&CINO sowie von der Forstbaumschule, der Fischräucherei und vielen anderen zu genießen. Das ganze Programm immer aktuell unter www.bootshafensommer.de.

Programmübersicht

FREITAG, 25. AUGUST

15.00 – 15.45 Jane Doe

16.15 - 17.00 Knifey Forky Spoonies

17.30 – 18.30 Acoustic Guerillas

19.00 – 20.15 Rogue Mahone

20.45 – 22.00 The Mahones

SAMSTAG, 26. AUGUST

15.00 – 15.45 Lennon von Seht

16.15 – 17.00 Saxyarpa

17.30 – 18.30 Niemals

19.00 – 22.00 Ü60 mit The Beat goes on

SONNTAG, 27. AUGUST

12.00 Öffnung der Stände

13.30 Start der großen Sponsorenenten

14.00 Start der Massensprints (Enten)

15.00 Siegerehrung

Quelle: Kiel-Marketing