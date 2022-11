Beliebteste Luxusuhren in Deutschland

Auch in der heutigen Zeit, in der man ständig Geräte mit Uhrzeitangaben um sich herum hat – wie Smartphones, Tablets, Laptops – gibt es für die klassische Armbanduhr noch eine Berechtigung. Denn sie ist viel mehr als nur ein Zeitmesser: Egal ob Statussymbol, Liebhaberstück, Wertanlage oder modisches Accessoire – Luxusuhren erfüllen viele verschiedene Zwecke.

Laut einer Studie von Chrono24, dem führenden Marktplatz für Luxusuhren, leben die größten Uhrenfans im Norden Deutschlands, genauer gesagt in dem Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg.

An zweiter Stelle folgt ebenfalls ein Stadtstaat: In Berlin gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl auch viele Uhrenfans. An dritter Stelle der Liebhaber von Uhren aus dem Luxussegment befindet sich Hessen.

Nach Auswertung der Studie, die einen Untersuchungszeitraum vom 1. September 2021 bis zum 1. September 2022 zu Grunde legt, sind Luxusuhren in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen weniger gefragt.

Die beliebtesten Luxusuhren