Strand Hasselfelde: Warum ihr Geduld braucht
Stadtinfo Kiel am Wasser
Stadtinfo Rund um die Stadt
Der Strand Hasselfelde wird zum inklusiven Naherholungsparadies umgebaut. Doch unbefugte Besucher gefährden sich selbst und verzögern die Fertigstellung durch Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.
Was entsteht am Strand Hasselfelde?
Seit 2025 verwandelt das Grünflächenamt den einzigen Kieler Strand auf dem Ostufer in einen modernen Erholungsort. Ein inklusiver Spielplatz und ein langer Badesteg ermöglichen künftig auch Rollstuhlfahrern den Zugang zum Wasser. Zusätzlich entstehen ein Picknickplatz mit Grillmöglichkeit und ein Fitnessbereich.
Die Umgestaltung berücksichtigt zudem Klimaanpassung und Biotopschutz für eine nachhaltigere Zukunft und voraussichtlich bis Jahresende 2026 dauern die Umbauarbeiten an. Danach erwartet euch ein naturnaher Naherholungsort, der allen Menschen offensteht und neue Maßstäbe für Barrierefreiheit setzt.
Auf dem Gelände lauern zahlreiche Gefahrenquellen: ungesicherte Fundamentlöcher, Schächte und herausragende Stahlteile, welche oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und zu schweren Verletzungen führen können. Insbesondere an Wochenenden wurden Absperrungen aufgebrochen und Familien mit Kindern betraten die Baustelle.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Jedoch unbefugte Besuch verzögert die Bauarbeiten erheblich. Zerstörte Wegeflächen müssen wiederhergestellt, liegengelassener Müll eingesammelt werden. Die Stadt trägt alle Schäden, die durch solche Aktionen entstehen. Zivilrechtlich gesehen haften die betretenden Menschen sämtliche Folgekosten, bei Minderjährigen haften die Eltern wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.
Der Kommunale Ordnungsdienst und Sicherheitsdienste kontrollieren das Gelände regelmäßig und die Polizei wurde bereits mehrfach hinzugezogen und Strafanzeigen wurden erstattet. Das unbefugte Betreten stellt Hausfriedensbruch dar und wird konsequent verfolgt.
Das Grünflächenamt appelliert eindringlich: Die Menschen sollen auf die anderen Strände oder Freibäder ausweichen, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Geduld mit den Umbauarbeiten wird mit einem barrierefreien Stranderlebnis belohnt. Mehr Details zum aktuellen Zwischenstand der Neugestaltung findet ihr auf der Seite der Stadt Kiel.
Auf der Suche nach weiteren Ausflugszielen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch spannende Alternativen in der Region.