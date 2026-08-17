Was entsteht am Strand Hasselfelde?

Seit 2025 verwandelt das Grünflächenamt den einzigen Kieler Strand auf dem Ostufer in einen modernen Erholungsort. Ein inklusiver Spielplatz und ein langer Badesteg ermöglichen künftig auch Rollstuhlfahrern den Zugang zum Wasser. Zusätzlich entstehen ein Picknickplatz mit Grillmöglichkeit und ein Fitnessbereich.

Die Umgestaltung berücksichtigt zudem Klimaanpassung und Biotopschutz für eine nachhaltigere Zukunft und voraussichtlich bis Jahresende 2026 dauern die Umbauarbeiten an. Danach erwartet euch ein naturnaher Naherholungsort, der allen Menschen offensteht und neue Maßstäbe für Barrierefreiheit setzt.

Auf dem Gelände lauern zahlreiche Gefahrenquellen: ungesicherte Fundamentlöcher, Schächte und herausragende Stahlteile, welche oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und zu schweren Verletzungen führen können. Insbesondere an Wochenenden wurden Absperrungen aufgebrochen und Familien mit Kindern betraten die Baustelle.