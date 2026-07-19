Baumgeheimnisse auf dem Nordfriedhof

Spannendes Wissen und besondere Bäume

Der rund einstündige Rundgang startet am Eingangsbereich des Nordfriedhofes am Westring 481. Die Kinder erfahren, was die Rinde der Birke so besonders macht und entdecken einen ganz einzigartigen Schokoladenbaum. Spannendes Wissen, Spaß und interessante Entdeckungen erwarten die Teilnehmer. Fragen sind während des Spaziergangs ausdrücklich erwünscht. So lernen die Kinder spielerisch mehr über die Natur. Auch für eine kleine Verpflegung ist gesorgt, damit die jungen Entdecker gestärkt bleiben.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Treffpunkt und Ende der Tour befinden sich am Eingangsbereich des Nordfriedhofes. Eine ideale Gelegenheit für Familien, gemeinsam die Vielfalt der Bäume zu erkunden und mehr über die Bedeutung von Bäumen für unsere Umwelt zu erfahren.

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