Mehr Freiheit durch Heimdialyse

Die meisten Dialysepatientinnen und -patienten müssen regelmäßig in ein Zentrum fahren. Das bedeutet: feste Termine, Zeitverlust und wenig Flexibilität. Die Bauchfelldialyse dagegen kann selbstständig zu Hause durchführt werden. Trotzdem nutzten zu Projektbeginn weniger als fünf Prozent der Betroffenen in Schleswig-Holstein diese Möglichkeit. Historisch gewachsene Versorgungsstrukturen haben bisher verhindert, dass mehr Menschen von dieser Option erfahren.

Das Team der Klinik für Innere Medizin IV am UKSH, Campus Kiel, hat genau hier angesetzt. SKIP-SH erleichtert den Einstieg in die Heimdialyse für alle Beteiligten. Die Patientinnen und Patienten werden ärztlich und pflegerisch über alle Behandlungsoptionen beraten. Das Projekt koordiniert Termine zwischen Praxen und Klinik und bildet medizinisches Fachpersonal in der Region fort. Die Entscheidung für ein Dialyseverfahren wird gemeinsam mit den behandelnden Nephrologinnen und Nephrologen getroffen.

PD Dr. Benedikt Kolbrink hat SKIP-SH initiiert. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie. "Die Wahl des Dialyseverfahrens ist eine medizinische, pflegerische und biografische Frage zugleich", erklärt er. Zum ausgezeichneten Team gehören außerdem Prof. Dr. Kevin Schulte, die Pflegefachkraft Meike Hoffmann und die Ökotrophologin Anneke Dubbeldam. SKIP-SH wurde aus dem Versorgungssicherungsfonds des Landes Schleswig-Holstein sowie mit Unterstützung der Industrie gefördert.

Erfolge und Auszeichnung

Die Zahlen sprechen für sich: Der Anteil der Bauchfelldialyse an den Nierenersatztherapien konnte in den vergangenen Jahren erheblich gesteigert werden. Das zeigt, wie wichtig Aufklärung und gute Betreuung sind. Künftig soll das Angebot um die assistierte Bauchfelldialyse erweitert werden. Damit wird der Zugang auch für pflegebedürftige Menschen möglich, die die Dialyse nicht mehr eigenständig ausführen können.

Der Otsuka Team Award Nephrology+ ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde im Rahmen des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie in Leipzig verliehen. Die Jury würdigt interdisziplinäre Behandlungskonzepte, die eine nachhaltige und übertragbare Verbesserung der Krankenversorgung realisieren konnten. Das Preisgeld fließt direkt in die Weiterentwicklung des Projekts. So wird die Versorgung nierenkranker Menschen in Schleswig-Holstein nachhaltig verbessert und auf andere Regionen übertragbar gemacht.

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