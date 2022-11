Ausstellungsübersicht Stadtgalerie Kiel

nature morte. still alive

Zeitgenössische Stillleben in der finnischen Kunst

Die Ausstellung geht noch bis zum 27. November 2022.

Stillleben, nature morte, hat in der Malerei eine lange und abwechslungsreiche Tradition. Zu einer eigenständigen Bildgattung und zur Blüte etablierte sich dieses Genre in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Allerdings verlor es danach in der Rangordnung der Bildgattungen an Bedeutung und wurde bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als das minderwertigste Genre, hinter Historienmalerei, Porträt und Landschaft betrachtet.

Auf dem Weg in die moderne Malerei wurde das Stillleben danach durch junge Maler:innen wiederentdeckt und auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen fungierte es für sie als ein optimales Experimentierfeld.

Die traditionellen Motive des Stilllebens sind leblose, meist dem Alltag entnommene Gegenstände, insbesondere Lebensmittel und Objekte aus der Flora und Fauna. Oft hatten die Darstellungen auch eine verschlüsselte, moralische Botschaft: memento mori – denke daran, dass du sterben wirst.

Es überrascht vielleicht, dass das alte Genre Stillleben nach wie vor für viele Künstler:innen ein interessantes und faszinierendes Betätigungsfeld ist. Neben den herkömmlichen Mitteln und Bedeutungen haben sich allerdings die Erscheinungsformen durch neue Medien und Inhalte verändert. So geht es oft nur am Rande um Stillleben im traditionellen Sinne – viel mehr in verschiedenster Weise um aktuelle Themen unserer komplexen Zeit.

Die Ausstellung "nature morte – still alive" geht mit neun künstlerischen Positionen der Frage nach, mit welchen Intentionen und Techniken sich finnische Künstler:innen heute mit dem Genre Stillleben auseinandersetzen.

Künstler:innen:

Heini Aho

Annika Dahlsten

Saara Ekström

Jussi Goman

Tuula Lehtinen

Jukka Rusanen

Perttu Saksa

Elsa Salonen

Toni R. Toivonen

Öffnungszeiten Di, Mi, Fr 10.00 – 17.00 Uhr; Do 10.00 – 19.00 Uhr; Sa, So 11.00 – 17.00 Uhr.

Werkbestand

Die Gemälde. Teil 2

Die Ausstellung geht noch bis zum bis 19. Februar 2023 (In der Heinrich-Ehmsen-Stiftung)

Der vierte und damit letzte Teil der Ausstellungsreihe "Werkbestand", einer chronologischen Übersicht über sämtliche grafischen und malerischen Werke Heinrich Ehmsens aus dem Besitz der Heinrich-Ehmsen-Stiftung, umfasst 23 Gemälde, die zwischen 1936 und 1963 entstanden sind.

Eine Vielzahl von Landschafts- und Personendarstellungen sind in einen unmittelbaren Zusammenhang mit einzelnen Reisen Heinrich Ehmsens zu bringen, wobei die Gemälde nur vereinzelt vor Ort entstanden, aber in der Mehrzahl nach der Rückkehr im heimischen Atelier aus Reiseskizzen hervorgingen.

Saleh Shaweesh

Wie oben, so unten

Die Ausstellung geht noch bis zum bis 27. November 2022 (im Prima Kunst Container an der Stadtgalerie Kiel)

Das Projekt hat sich aus einer Kooperation zwischen der Muthesius Kunsthochschule (Freie Klasse Film) und dem Exzellenzcluster "Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen" (PMI) in drei Formate entwickelt: Film, Installation und Virtuelle Realität.

Die Arbeiten basieren auf mit einem Mikroskop aufgenommenen Materialien, die im Zuge einer aktuellen Darm-Forschung in den PMI-Laboren entstanden.

Die Entwicklung der Medien hat ermöglicht, die vorhandenen Ähnlichkeiten im Aussehen und Funktion der mikroskopischen Umwelt mit der Makroskopischen Umwelt zu zeigen.

Die Arbeit beleuchtet das Spannende an der Beobachtung der Darm-Organoiden – zwischen Wissenschaft und Fiktion, als ob sie im All erwachsen.

