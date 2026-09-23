Ausstellung zur Klimakrise im Rathaus

Wann? 24. September bis zum 2. November 2026 Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr Wo? Im dritten Stock des Rathauses

Was erwartet euch in der Ausstellung?

Das Geographie-Profil der 11. Klasse der Max-Planck-Schule hat verschiedene Aspekte der Klimakrise in einem interaktiven Ausstellungsprojekt aufbereitet. An vielen Stationen lernt man drängende Themen wie Extremwetter und Artensterben kennen. Anschaulich, verständlich und aus der Perspektive junger Menschen. Die Ausstellung wurde ursprünglich während der Kieler Woche 2026 eröffnet und kommt nun ins Rathaus.

Der Titel "Discover.Connect.Create" ist Programm: Entdecken, Verbindungen herstellen und selbst aktiv werden. Die Schülerinnen und Schüler zeigen nicht nur Probleme auf, sondern laden auch zum Nachdenken und Handeln ein. Eine Ausstellung von jungen Menschen für alle, die verstehen wollen, was auf dem Spiel steht. Das Rathaus ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Perfekt für einen spontanen Besuch in der Mittagspause oder nach Feierabend.

Habt ihr Lust auf weitere spannende Veranstaltungen in der Landeshauptstadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch über kulturelle Highlights auf dem Laufenden.