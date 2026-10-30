Wann? Eröffnung am 6. November 2026, 12.00 Uhr, bis zum 19. November 2026 Wo? 3. Obergeschoss des Kieler Rathauses Eintritt: Kostenfrei

Was zeigt die Ausstellung im Rathaus?

Die Wanderausstellung zeichnet wichtige Stationen der Geschichte deutscher Sinti und Roma nach. Sie beginnt bei jahrhundertelanger Ausgrenzung, führt über die nationalsozialistische Verfolgung und den Völkermord bis hin zum Kampf um gesellschaftliche Anerkennung. Im Mittelpunkt stehen persönliche Schicksale und Menschen, die sich gegen das jahrzehntelange Schweigen zur Wehr setzten.

Wessen Geschichte steht im Zentrum?

Eine zentrale Rolle spielt die Familie von Matthäus Weiß. Ihre Ausgrenzung überdauerte die Zeit des Nationalsozialismus. Wie viele Überlebende mussten sie nach 1945 erleben, dass ihre Verfolgungserfahrungen vielfach nicht anerkannt wurden. Die Ausstellung macht sichtbar, wie tief die Erfahrungen von Verfolgung über Generationen nachwirkten und wie daraus Einsatz für Bürgerrechte erwuchs.

Was erwartet euch bei der Eröffnung?

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 6. November 2026, 12.00 Uhr im 3. Obergeschoss des Rathauses statt. Matthäus Weiß wird als Angehöriger der zweiten Generation über die Erfahrungen seiner Familie berichten. Rolf Ulrich Schlotter stellt die Wanderausstellung vor und erläutert ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart.

Womit macht die Ausstellung Geschichte greifbar?

Dokumente, Fotografien und persönliche Lebensgeschichten zeigen, wie Verfolgung und Ausgrenzung über Generationen nachwirkten. Die Ausstellung macht sichtbar, wie aus dem Erleben von Unrecht der Kampf um gleiche Rechte entstand. Sie gehört zum Programm der Kulturwochen Sinti und Roma, die vom 30. Oktober bis 28. November stattfinden.

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