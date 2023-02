Ausstellung zeigt Vielfalt der vhs Kunsthochschule

Ausstellung "Kreativ"

Wann? 6. Februar bis 10. März 2023, Mo bis Fr (10.00 bis 18.00 Uhr) Wo? vhs Kunsthochschule im Neuen Rathaus Eintritt: frei

Wer Lust hat, kreativ in den Frühling zu starten, ist bei der vhs-Kunstschule der Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) an der richtigen Adresse. Ab dem 20. Februar beginnen viele neue Kunst- und Werkstattkurse.

Einen besonderen Einblick in das Kursprogramm gibt die Ausstellung "Kreativ", die ab Montag, 6. Februar, in den Räumen der vhs-Kunstschule im Neuen Rathaus zu sehen ist.

Präsentiert werden die verschiedenen Kurse mit informativen Kursbeschreibungen, Fotografien geben einen Eindruck des Kurslebens wieder.

Gezeigt wird, was in der vhs-Kunstschule alles möglich ist: Modellieren oder töpfern an der Drehscheibe, mit Farbe und Freude Bilder kreieren, mit lockerer Hand zeichnen und skizzieren, Druckgrafiken entwerfen und herstellen, Stein oder Holz in eine Skulptur verwandeln, die eigene Kleidung nähen, Möbel restaurieren oder mit der Kamera die Welt in den Fokus nehmen.

Die Ausstellung macht Lust auf Kunst und Kreativität und regt zum eigenen kreativen und künstlerischen Schaffen an. Sie ist von Montag, 6. Februar, bis zum 10. März montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr im Neuen Rathaus zu sehen. Der Zugang zur vhs-Kunstschule erfolgt über den Innenhof des Neuen Rathauses und ist barrierefrei.

Quelle: LH Kiel