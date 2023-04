Ausstellung: 40 Jahre Pressefotografie

Wann? 3. Juni bis 31. August 2023, Mi bis Sa 10.00 bis 17.00 Uhr; So 11.00 bis 16.00 Uhr Wo? Haus der Fotografie (Husum) Eintritt: 6,- Euro

Fast 40 Jahre haben die vier Hamburger Pressefotografen Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sawatzki das Leben in Lichtbildern festgehalten. Ob Kultur, Politik, Wirtschaft, Sport oder Reportage, das Spektrum ihrer Tätigkeit war breit gefächert. Veröffentlicht haben die vier Protagonisten in Tageszeitungen, Magazinen, Büchern, Werbebroschüren, auf Plakaten und in den letzten Jahren auch zunehmend in den neuen Medien.

Mit der Kamera betrachteten sie ihr Umfeld aus ganz eigenen Blickwinkeln. Sie hielten mit ihrem Auge das politische Geschehen in den Städten, auf Parteitagen oder bei den Wahlen im Norden fest. Auch das ablichten von Theateraufführungen oder Konzerten sowie die Reportage-Fotografie im In- und Ausland gehörten zu ihrem täglichen Arbeitsfeld.

Nun haben sie ihr Lebenswerk in vielen Stunden gesichtet, sortiert, und aufgearbeitet. Nach langen Diskussionen haben sie sich entschlossen aus diesem Fundus eine große Retrospektive der Pressefotografie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine erfolgreiche Ausstellung mit mehr als viertausend Besuchern fand bereits im Sommer 2022 in der "Fabrik der Künste" in Hamburg statt.

In den Sommermonaten diesen Jahres sind alte und neue Werke aus ihrer fotografischen Sammlung für drei Monate im "Haus der Fotografie" zu sehen. Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg sagte über ihre Ausstellung: "Es gibt nicht viele, die Hamburg und die Menschen in der Hansestadt so gut kennen, wie die Fotografen Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sawatzki. Kaum ein Ereignis in den letzten vier Jahrzehnten, bei dem nicht mindestens einer von ihnen dabei gewesen ist.

Ihre Bilder sind einmalige Zeitzeugnisse, erzählen von historischen Zeitenwenden, von tiefer Freude und Trauer und sie erinnern uns an große Persönlichkeiten. Gemeinsam haben sie nun ihr Lebenswerk gesichtet und dabei die letzten Jahrzehnte Revue passieren lassen. Herausgekommen ist eine ganz besondere Ausstellung, die uns mitnimmt in 40 Jahre vor allem Hamburger Geschichte und 40 Jahre Pressefotografie."

Quelle: Ronald Sawatzki