Ausstellung [piːp] (Piep) im Kunstraum B: Eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Phänomen Vogel

Das Rahmenprogramm hält spannende Veranstaltungen bereit: Zur Eröffnung am 30. August gibt es Kinderbasteln, Live-Musik, Miniführungen und ein Pop-Up-Tattoo-Studio von Alex Berg aus Hamburg. Am 5. September können Interessierte in einem Workshop mit Lisa Pannek die Kunst der Federbestimmung erlernen.

Zum Weltkindertag am 20. September stehen Basteln und Musik in der Vogelwelt auf dem Programm. Eine Kuratorinnenführung findet am 26. September statt. Zu den Ateliertagen am 28. und 29. September ist die Fotografin Lisa Harms zu Gast im Kunstraum B.

Am 2. Oktober beleuchten Nadine Wagener-Böck und Rick Kool von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in einem Vortrag kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Mensch-Tier-Beziehungen, gefolgt von einer Diskussion und Führung durch die Ausstellung.

Den Abschluss bildet ein ornithologischer Spaziergang um den Kleinen Kiel mit Lisa Pannek am 6. Oktober.