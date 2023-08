Ausstellung für Kinder: Mit Gänsekiel und Tinte

Wann? Dienstag, 8. August 2023, von 10.00 bis 11.30 Uhr, außerdem am 10.,15. und 17. August 2023, von 10.00 bis 11.30 Uhr sowie

am 24. September und 8. Oktober 2023, von 15.00 bis 16.30 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: 3,- Euro Anmeldung: unter 0431/9013425

Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, bietet das Stadtmuseum Warleberger Hof im Begleitprogramm zur Ausstellung "1773" über den Dänischen Gesamtstaat jungen Museumsbesucher:innen im August ein spannendes Kinderprogramm an.

Unter dem Motto "Mit Brief und Siegel" können Kinder ab acht Jahren Wissenswertes zum Schreiben früher und heute erfahren. Das Museum in der Dänischen Straße 19 bietet dazu vier Termine während der Ferien an, den ersten am Dienstag, 8. August 2023.

Heutzutage ist das Abschreiben – besonders in der Schule – tabu, doch früher war es sogar erwünscht. Denn bevor der Buchdruck erfunden wurde, ließen sich wichtige Texte nur durch Abschreiben vervielfältigen. Am Dienstag, 8. August 2023, um 10.00 Uhr reisen die Kinder im Keller des Museums zunächst in die Vergangenheit und lernen verschiedene Schreibgeräte kennen.

Anschließend dürfen sie mit Gänsekiel und Tinte zu Papier bringen, was für sie wichtig ist. Sie erstellen einen Geheimbrief, der mit einem Siegel verschlossen wird, um ihn vor fremden Blicken zu schützen.

Die Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Pro Person kostet die Teilnahme 3,- Euro.

Quelle: Lh Kiel