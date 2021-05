"Joseph Beuys – Kunst für alle" in der Kunsthalle zu Kiel

Wann? 8. Mai bis 24. Oktober 2021 Wo? Kunsthalle zu Kiel Eintritt: 7,- Euro, ermäßigt 4,- Euro

Beuys gilt als einer der wichtigsten, aber auch umstrittensten Künstler des 20. Jahrhunderts. Er will mit seiner Kunst eine bessere Gesellschaft für alle schaffen. Denn, so Beuys: "Was soll Kunst, wenn nichts dabei herauskommt?". Öffentlichkeit ist deshalb ein zentraler Teil seiner künstlerischen Arbeit. Ausstellungen und Aktionen, aber auch zahlreiche Fernsehauftritte und Vortragsreisen dokumentieren dies.

Eine besondere Stellung in Beuys Werk nehmen die zahlreichen Multiples ein. Es handelt sich hierbei um kleine Kunstobjekte in hohen Auflagen. Beuys stellt diese Auflagenwerke in den Dienst einer Demokratisierung der Kunst, weil sie sich damals (fast) jeder leisten kann. So tragen die Multiples maßgeblich zu seiner Popularität und Bekanntheit bei.

Die Kabinett-Ausstellung präsentiert wichtige Multiples wie die Rose für direkte Demokratie (1973), Kunst = Kapital (1980) und Rhein Water Polluted (1981). Auch grafische Blätter wie die Serie Spur I (1974) sind zu sehen. Die Fotografien Output (1978) von Werner Krüger zeigen Beuys in Aktion und erzählen zugleich von der Selbstinszenierung des Künstlers in Hut und Anglerweste.

Ein Besuch in der Kunsthalle zu Kiel ist aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. Für ein verfügbares Zeitfenster an- und ggf. abmelden, kann man sich unter der Telefonnummer 0431/88057-56

Auch das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP- oder FFP2-Maske) ist notwendig und der Abstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Zu Beginn des Besuches werden die Kontaktdaten erhoben. Es sind die allgemein geltenden Hygienvorschriften zu beachten.

Quelle: Kunsthalle zu Kiel