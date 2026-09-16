Ausstellung "Die Bauwende ist weiblich" in der Seeburg
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Am gestrigen Dienstagabend kamen etwa 80 Menschen vor der Bootshalle der Kieler Seeburg zusammen, um der Eröffnung der Ausstellung "Die Bauwende ist weiblich" beizuwohnen. Für die Wanderausstellung, die im letzten Jahr in Berlin entworfen wurde, ist es der erste Zwischenstop in einer anderen Stadt.
|Wann?
|15.09.2026 bis zum 28.09.2026 täglich zwischen 12.00 und 18.00 Uhr
|Wo?
|Bootshalle in der Seeburg an der Kiellinie
|Eintritt:
|Frei
Viele weibliche Studierende, wenige davon in Führungspositionen
Der Titel der Ausstellung ist bewusst provokativ gewählt und soll die Menschen, die die Ausstellung besuchen, zum Nachdenken anregen. An deutschen Hochschulen befinden sich im Studiengang Architektur etwa 64% weibliche Studierende, aber nur etwa 30% der Führungspositionen sind von Frauen besetzt. Die Firmen, die in der Architekturbranche tätig sind um mehr als 10 Mitarbeitende haben, werden allerdings nur zu einem Prozent von Frauen geleitet.
Rund 55 Prozent der Abfälle in Deutschland stammen aus der Baubranche, gegenwärtig etwa 530 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit jedem Abriss gehen wertvolle Ressourcen verloren. Ein Neubau an gleicher Stelle verursacht zusätzlich erhebliche Mengen an grauer Energie und CO2-Emissionen. Gleichzeitig stehen vielerorts Gebäude leer, die sich für dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum eignen würden.
Ein aktuelles Beispiel aus Kiel: Hier wurde vergangenes Jahr das ehemalige RBZ-Hochhaus am Schützenpark abgerissen. Der Bund Deutscher Architektinnen kritisierte dies als fatales Zeichen für Umwelt und Baukultur und plädierte für eine kluge Umnutzung.
Die Bauwende ist die dringend notwendige Transformation hin zu nachhaltigem, klimafreundlichem und sozial gerechtem Bauen. Bestandserhalt und Bestandsumbau bilden dabei zentrale Säulen. Statt Gebäude abzureißen, braucht es eine konsequente Umbaukultur. Diese unterstützt den Erhalt und die Weiterentwicklung des Bestands für eine zukunftsfähige Baukultur.
Welche Prinzipien verfolgt Architects for Future?
Die Bewegung setzt auf klare Leitlinien:
- Bedarfe überdenken und Abriss kritisch hinterfragen
- Die Energiewende beschleunigen und zukunftsfähige Qualität entwerfen
- Kreislauffähig und klimapositiv konstruieren
- Eine gesunde gebaute Umwelt fördern und Klimaresilienz stärken
- Raum für Biodiversität erhalten und schaffen
- Soziale Verantwortung übernehmen und integral planen
Diese Prinzipien zeigen: Nachhaltiges Bauen bedeutet mehr als nur Energieeffizienz. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der Umwelt, Kultur und Gesellschaft gleichermaßen berücksichtigt.
Wer ist Architects for Future Kiel?
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Die Ortsgruppe Kiel ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss aus praktizierenden Architektinnen und Landschaftsarchitekten, Studierenden und Lehrenden lokaler Hochschulen. Auch Handwerkerinnen und am Baugeschehen interessierte Kielerinnen engagieren sich. Unter dem Dach des 2019 gegründeten bundesweiten Bündnisses Architects4Future formierte sich die Gruppe, um lokal aktiv zu werden.
Ihr Ziel: aufmerksam machen, Handlungsspielräume aufzeigen und sich fachlich einbringen. Wo ökologische, kulturelle oder soziale Belange zu kurz kommen, mischen sie sich ein. So wollen sie eine zukunftsfähige Baukultur für Kiel mitgestalten.
Architects for Future Kiel will geplante Bauvorhaben der Stadt kritisch begleiten und konstruktiv hinterfragen. Die Gruppe bringt Expertise aus verschiedenen Disziplinen ein. Durch Dialog und fachliche Impulse entsteht Raum für nachhaltige Lösungen. Gemeinsam mit der Stadt und allen Beteiligten soll so eine Baukultur entstehen, die den Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird.
Was zeigt die Ausstellung?
Die Ausstellung veranschaulicht die Bedeutung von weiblich gelesenen Personen im Bauwesen, historisch wie aktuell. Ein 16 Meter langer Zeitstrahl kontextualisiert emanzipatorische Entwicklungen. Architects for Future stellt sich vor und zeigt Aspekte der Bauwende nachvollziehbar auf. Aktivismus im Bauwesen wird thematisiert, ein Ausblick weist in die Zukunft.
Der Begleitfilm zeigt Akteurinnen und Stimmen aus der Praxis und vermittelt die Anliegen der Bauwende. Im Rahmen von Science Comes To Town könnt ihr am Co-Creation-Projekt "Kieler Stadträume aus weiblicher Perspektive" teilnehmen. Auch das Projekt "Warum wir wissen, was wir wissen?" lädt zur aktiven Mitgestaltung ein.
Mehr Inspiration und spannende Einblicke in Kiel findet ihr bei uns von kiel-magazin.de, wir haben noch viele weitere Tipps für euch.