Wann? 15.09.2026 bis zum 28.09.2026 täglich zwischen 12.00 und 18.00 Uhr Wo? Bootshalle in der Seeburg an der Kiellinie Eintritt: Frei

Viele weibliche Studierende, wenige davon in Führungspositionen

Der Titel der Ausstellung ist bewusst provokativ gewählt und soll die Menschen, die die Ausstellung besuchen, zum Nachdenken anregen. An deutschen Hochschulen befinden sich im Studiengang Architektur etwa 64% weibliche Studierende, aber nur etwa 30% der Führungspositionen sind von Frauen besetzt. Die Firmen, die in der Architekturbranche tätig sind um mehr als 10 Mitarbeitende haben, werden allerdings nur zu einem Prozent von Frauen geleitet.

Rund 55 Prozent der Abfälle in Deutschland stammen aus der Baubranche, gegenwärtig etwa 530 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit jedem Abriss gehen wertvolle Ressourcen verloren. Ein Neubau an gleicher Stelle verursacht zusätzlich erhebliche Mengen an grauer Energie und CO2-Emissionen. Gleichzeitig stehen vielerorts Gebäude leer, die sich für dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum eignen würden.

Ein aktuelles Beispiel aus Kiel: Hier wurde vergangenes Jahr das ehemalige RBZ-Hochhaus am Schützenpark abgerissen. Der Bund Deutscher Architektinnen kritisierte dies als fatales Zeichen für Umwelt und Baukultur und plädierte für eine kluge Umnutzung.

Die Bauwende ist die dringend notwendige Transformation hin zu nachhaltigem, klimafreundlichem und sozial gerechtem Bauen. Bestandserhalt und Bestandsumbau bilden dabei zentrale Säulen. Statt Gebäude abzureißen, braucht es eine konsequente Umbaukultur. Diese unterstützt den Erhalt und die Weiterentwicklung des Bestands für eine zukunftsfähige Baukultur.

Welche Prinzipien verfolgt Architects for Future?

Die Bewegung setzt auf klare Leitlinien:

Bedarfe überdenken und Abriss kritisch hinterfragen

Die Energiewende beschleunigen und zukunftsfähige Qualität entwerfen

und zukunftsfähige Qualität entwerfen Kreislauffähig und klimapositiv konstruieren

Eine gesunde gebaute Umwelt fördern und Klimaresilienz stärken

und Klimaresilienz stärken Raum für Biodiversität erhalten und schaffen

erhalten und schaffen Soziale Verantwortung übernehmen und integral planen

Diese Prinzipien zeigen: Nachhaltiges Bauen bedeutet mehr als nur Energieeffizienz. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der Umwelt, Kultur und Gesellschaft gleichermaßen berücksichtigt.

Wer ist Architects for Future Kiel?