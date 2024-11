"Kiel in Bewegung": Auftaktveranstaltung zur Sportentwicklungsplanung

Wann: Donnerstag, 7. November 2024, 18.00 Uhr Wo: Forum für Baukultur Kiel

Die Landeshauptstadt Kiel geht einen neuen Weg in der Sportentwicklung: In einem partizipativen Prozess will das Amt für Sportförderung die Sportinfrastrukturen, die Sportangebote und die Sportorganisation in der Stadt nachhaltig verbessern. Dafür hofft das Amt auf Ideen und Wünsche der Kieler Bürgerinnen und Bürger.

Das Event am 7. November bildet den Auftakt zu dem großangelegten Planungsprozess. Eine Anmeldung unter sportamt@kiel.de wird erbeten.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wird in seinem Grußwort die Bedeutung einer gemeinsamen Sportentwicklung hervorheben. Eine Informationsgalerie bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aspekte des Sports in Kiel. Interessierte erhalten einen Überblick über die letzten Entwicklungen und zukünftigen Planungen zu Themen wie Sport- und Bewegungsräume, Sportangebote oder Sportorganisation.

Ein kleines Highlight der Veranstaltung wird das interaktive Quiz, bei dem die Besucherinnen und Besucher ihr Wissen rund um den Sport in Kiel testen und mit etwas Glück eine Kleinigkeit gewinnen können.

Der 2018 von der Ratsversammlung beschlossene Masterplan Sport wird ebenso wie das sportwissenschaftliche Gutachten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel von 2012 in die neue Sportentwicklungsplanung miteinfließen.

Die Landeshauptstadt Kiel möchte alle Interessierten ermutigen, sich aktiv an der Sportentwicklungsplanung zu beteiligen. Die gesammelten Ideen, Anregungen und Wünsche werden entscheidend dafür sein, dass ein sportliches Angebot geschaffen werden kann, das den Bedürfnissen aller Kielerinnen und Kieler gerecht wird.

Weitere Informationen stehen unter kiel.de/sportentwicklung zur Verfügung.