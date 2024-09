Auf dem Stadtgartenwanderweg durch den Kieler Herbst

Los geht es am Sonntag, 29. September 2024, mit einer Comedy-Tour. "Kleingärtner Gerd" führt seine Gäste zu abenteuerlichen Orten entlang des Stadtgartenwanderwegs. Auf etwa 2,5 Kilometern Länge geht es mit ungewöhnlichen Geschichten durch Kleingartenanlagen und ein kleines Stück des Naturschutzgebiets Tröndelsee. Start ist um 15.00 Uhr an der Bushaltestelle Am Langsee, Parkplatz am Kiosk. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Donnerstag, 3. Oktober 2024 (Tag der Deutschen Einheit), startet um 10.00 Uhr eine Wanderung von Schilksee bis Holtenau. Dabei wird der neu ausgeschilderte Stadtgartenwanderweg durchs Kieler Grün erkundet. Entlang des Landschaftsschutzgebiets Heischer Tal, des Seekamps und der Stekendammsau gibt Frank Wunder vom Grünflächenamt kurze bunte Erläuterungen am Wegesrand. Die Streckenlänge beträgt etwa 12 Kilometer. Treffpunkt ist der Kurpark Schilksee, Ecke Langenfelde/Seestraße. Die An- und Rückfahrt per Bus zur Haltestelle Seestraße ist mit den Linien 12 und 13 möglich.

Am Sonntag, 13. Oktober, geht es um 11.00 Uhr mit dem Stadtförster Stefan Bronnmann auf dem Stadtgartenwanderweg durchs Vieburger Gehölz. Dabei biegen die Teilnehmer:innen auch zu historisch bedeutenden Orten ab. Dazwischen gibt es Informationen zur naturgemäßen Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, zu verschiedenen Waldnutzungsinteressen und zum Jagdbetrieb in Kiels Wäldern. Die Strecke ist etwa 3,5 Kilometer lang. Treffpunkt ist die Einmündung zum Postillionweg am Meimersdorfer Weg. Die Anfahrt per Bus ist mit den Autokraft-Linien 790 und 795 zur Bushaltestelle Hamburger Baum möglich. Der Endpunkt liegt an der Diesterwegstraße, nahe der Bushaltestelle.

Eine Woche später, am Sonntag, 20. Oktober, führt Friedhofsleiter Jann Stürzel um 11.00 Uhr über den Ostfriedhof und über den Stadtgartenwanderweg bis zur weißen Brücke an der Schwentine. Dabei erläutert er, was mit der "Seelenrakete" gemeint ist und welche Besonderheiten der Ostfriedhof mit seinen muslimischen Gräbern und dem Auenwald bereithält. Die Streckenlänge beträgt etwa 3,5 Kilometer. Treffpunkt ist die Kapelle des Ostfriedhofs am Klausdorfer Weg 277. Die Anfahrt per Bus zur Haltestelle "Ostfriedhof" ist mit der Linie 22 möglich.

Der Stadtgartenwanderweg führt auf 44,5 Kilometern durch den grünen Gürtel der Stadt und bietet vielfältige Möglichkeiten, die grüne Seite Kiels zu entdecken. Von Schilksee bis zum Strand Hasselfelde verläuft die Route entlang urbaner Gärten und durch abwechslungsreiche Landschaften.

Der Weg verbindet Kleingartenanlagen, ausgedehnte Wälder, offene Felder und Wohngebiete mit ihren Vorgärten. Auch Friedhöfe mit ihrer besonderen Gartenkultur sowie der Botanische Garten sind Teil der Strecke. Große Straßen werden weitestgehend gemieden.

Weitere bunte Herbstspaziergänge haben wir hier für euch herausgesucht: