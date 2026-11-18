Ausgezeichnungen zeigen die Vielfalt der Studiengänge

Die Stipendienjury der Kunsthochschule hat aus den eingereichten Bewerbungen je eine Master-Abschlussarbeit pro Studiengang ausgewählt. Jedes der vier prämierten Konzepte wird mit 2.500 Euro Preisgeld honoriert. Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, und Sven Christian Schuch überreichten die Auszeichnungen am 18. November 2026 im spce in der Andreas-Gayk-Straße. Die Preisträgerinnen und Preisträger überzeugen durch unterschiedlichste Ansätze, von sozialkritischer Kunst über interaktives Design bis hin zu medizinischer Innovation.

Jo Anneke Mückel erhält den Preis im Studiengang Freie Kunst, womit sie gleichzeitig die erste Lehramtsstudentin ist, die diesen Preis erhält. Ihre Masterarbeit "Hey Süße – Strategien der Wehrhaftigkeit" thematisiert geschlechtspezifische Gewalt mit umfunktionierten Alltagsgeständen. Die 2000 in Hamburg geborene Künstlerin hat alltägliche Gegenstände zu Waffen verfremdet: Mascara wird zum Dolch, der Personalausweis zum Messer, der Kamm zum scharfen Utensil. Daneben zeigen mehrere übergroße Hutnadeln, die im frühen 20. Jahrhundert Frauen als Verteidigung in Bussen und Bahnen gegen sexuelle Belästigung und Übergriffe dienten, dass das Thema seit vielen Jahren zwar immer wieder behandelt wird, sich über die vergangenen Jahrzehnte das Problem keinesfalls gelöst hat und nicht oft genug thematisiert werden kann. Mückel absolvierte ihren Abschluss bei den Professorinnen Dr. Almut Linde und Dr. Christiane Kruse.

Thiemo Frömberg überzeugt die Jury mit seiner Arbeit im Studiengang Kommunikationsdesign. Unter dem Titel "Vertraute Fremde – Begegnung mit Muscheln" erforscht er, wie Wissenschaftskommunikation Empathie für fremdartige Lebensformen erzeugen kann. Im Zentrum seiner Multimedia-Installation steht ein Aquarium, in dem der Herzschlag lebender Muscheln gemessen wird. Diese Daten werden in interaktive Projektionen und Sound übersetzt, sodass Betrachter informiert und sensibilisiert werden. Der 1997 in Recklinghausen geborene Designer studierte zunächst in Essen, bevor er seinen Master in Kiel absolvierte.

Gemeinschaft und medizinische Innovation

Mia Meister und Jakob Engelhard werden für ihr partizipatives Projekt im Studiengang Raumstrategien ausgezeichnet. Seit April gibt es im Kieler Stadtteil Südfriedhof die von ihnen konzipierte Quartierswerkstatt in der Lutherstraße 12. In der ehemaligen Kunstwerkstatt können Nachbarn Wünsche einbringen, sich treffen und austauschen. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Workshops, Flohmärkte und Tauschpartys. Seit August gibt es einen eigenen Verein, der den Raum weiterhin Woche für Woche mit unterschiedlichsten Programmpunkten bespielt. Das Projekt wurde von Professorin Frauke Gerstenberg und Professor Dr. Arne Zerbst betreut.

Kunrui Peng erhält die Auszeichnung im Studiengang Industriedesign für sein Projekt "Mimoid – Future Hand Surgery Simulator". Der 1996 in der chinesischen Provinz Guangdong geborene Designer hat sich intensiv mit chirurgischer Simulation beschäftigt. Er recherchierte interdisziplinäre Theorien der medizinischen Ausbildung, schaute sich eine Hand-Operation im Krankenhaus an und ließ sich von innovativen Materialstudien für menschliches Gewebe inspirieren. Sein Handchirurgie-Simulator ermöglicht optimalen Wissenstransfer in der Ausbildung und soll nach Möglichkeit auch den praktischen Einsatz ermöglichen. Zukünfig möchte er sich nach dem gleichen Prinzip auch noch anderen Körperteilen widmen, die dann ebenfalls den praktischen Einsatz ermöglichen sollen. Peng studierte nach seinem Bachelor in Hefei seit 2020 in Kiel bei Professor Detlef Rhein.

Tradition der Förderung

"Es freut mich immens, derart vielseitige junge Talente auszeichnen zu können", sagt Prof. Dr. Arne Zerbst. Der Arthur-Petersen-Preis vereint für ihn zwei Herzensprojekte: die Arthur-Petersen-Stiftung und die Preisträger-Ausstellung im spce. Die Stiftung hat es sich zum Zweck gesetzt, Kunst und Kultur zu fördern, indem sie Studierende der Kunsthochschule unterstützt.

Die vier prämierten Konzepte werden in der Ausstellung zum Arthur-Petersen-Preis im spce gezeigt. Interessierte können die Arbeiten bis Samstag, 16. Januar, mittwochs bis samstags von 15.00 bis 18.00 Uhr besichtigen. Vom 21. Dezember bis 5. Januar macht der Raum eine Winterpause.

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