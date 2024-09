Anwohnende gestalten Fußwegenetz im Kieler Norden mit

Um bei der Umsetzung das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, setzt die Stadtverwaltung auf die Mitarbeit der Kieler. Ihre alltäglichen Ortskenntnisse sind gefragt, denn fast jeder dritte Weg wird zu Fuß zurückgelegt. Das Zufußgehen ist nicht nur die älteste Art der Fortbewegung, sondern auch essenziell für die Alltagsmobilität und verbindet alle anderen Mobilitätsformen miteinander.

Im September ist das Tiefbauamt zu Gast in allen Ortsbeiratssitzungen nördlich des Kanals. Los geht es am Dienstag, 3. September 2024, um 19.30 Uhr in Holtenau. Am folgenden Tag findet um 19.30 Uhr die Sitzung des Ortsbeirates Pries-Friedrichsort statt. Im Schilkseer Ortsbeirat sind im September speziell Kinder und Jugendliche eingeladen. Daher beginnt die Sitzung am Mittwoch, 11. September 2024, bereits um 16.00 Uhr.