Vom Altersklassenwald zum Dauerwald

Das neue Waldentwicklungskonzept legt fest, wie der Kieler Stadtwald klimaresilienter werden soll. Ziel ist die Entwicklung zum Dauerwald auf der gesamten Fläche. Anders als im herkömmlichen Altersklassenwald wachsen hier Bäume aller Generationen gemeinsam. Diese natürliche Struktur macht den Wald widerstandsfähiger gegen Stürme und Schädlinge wie den Borkenkäfer. Das Konzept befindet sich derzeit in der Entwurfsphase, Anfang 2027 soll der politische Beschluss gefasst werden.

Die Umgestaltung erfolgt durch gezielte Pflegeeingriffe über einen Zeitraum von etwa 60 Jahren. Im Mittelpunkt stehen besonders wertvolle Zukunftsbäume, die durch punktuelles Auslichten ihrer Umgebung gefördert werden. Dadurch entstehen unterschiedliche Lichtverhältnisse und neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Die Erholungsfunktion des Waldes bleibt dabei vollständig erhalten. Eine kommerzielle Holzgewinnung findet im Kieler Stadtwald schon länger nicht mehr statt.

Natürliche Klimaanlage für die Stadt

Der Wald wirkt wie eine biologische Klimaanlage für Kiel. Zwischen aufgeheizten Stadtgebieten und den kühleren Wäldern entsteht eine Luftzirkulation, die bis in die Nacht hinein frische Waldluft in die Innenstadt transportiert. Die Temperaturunterschiede können dabei mehrere Grad Celsius betragen, in extremen Fällen sogar bis zu 10 Grad. Besonders Laubbäume tragen zu diesem Effekt bei: Sie verdunsten während der Vegetationsperiode große Mengen Wasser und kühlen so ihre Umgebung.

Das Sonnenlicht wird an der Lauboberfläche reflektiert und gestreut, sodass weniger Sonnenenergie in Wärme umgewandelt wird. Durch ihre Speicherfunktion können Wälder auch in längeren Trockenphasen noch Feuchtigkeit abgeben. Deshalb achten die Förster darauf, Wasser im Wald zu halten, etwa durch behutsames Verschließen alter Entwässerungsgräben. Insgesamt ist der Kühlungseffekt in vitalen Mischwäldern am stärksten ausgeprägt.

Strukturvielfalt als Schlüssel

Die Entwicklung zum Dauerwald schafft horizontale und vertikale Strukturvielfalt. Das bedeutet: Junge und alte Bäume wachsen nebeneinander, verschiedene Baumarten bilden unterschiedliche Stockwerke vom Waldboden bis zur Baumkrone. Diese Vielfalt ist entscheidend für die Klimaresilienz. Dichte und lichte Bereiche wechseln sich ab, Totholz bleibt als wichtiger Lebensraum erhalten. Zusätzlich werden klimatolerante Baumarten gezielt gefördert, die mit Trockenheit und Hitze besser zurechtkommen.

Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Waldränder. Durch Auslichten und gezieltes Nachpflanzen von Bäumen zweiter Ordnung und Sträuchern entstehen stabile Außenränder. Diese schützen den Wald vor Sturmschäden und reduzieren den Bedarf an Verkehrssicherungsmaßnahmen. Entlang von 360 Kilometern Waldrand wird dieser Schutzgürtel entwickelt.

Kieler Stadtwald in Zahlen

Bereits heute zeigt sich der Erfolg naturnaher Waldentwicklung: 74 Prozent des Waldes gelten als naturnah. Allerdings sind 55 Prozent noch junger Wald, während nur 10 Prozent Altholz mit einem Alter von über 100 Jahren aufweisen. Der Wald wächst kontinuierlich um etwa 12 Hektar pro Jahr. Entlang von 120 Kilometern Waldwegen können Besuchende die Natur erleben. Für die Verkehrssicherheit mussten zuletzt 1.500 Bäume gefällt werden, die eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellten.

Der Wald dient nicht nur der Erholung, sondern auch als Lernort: 15 Waldkindergärten in Kiel nutzen die Natur als pädagogischen Raum. In diesen können die Kinder tagtäglich den Wald erleben und ein Bewusstsein für die Bedeutung intakter Ökosysteme entwickeln,

Die Klimaanpassung des Waldes geht Hand in Hand mit dem Artenschutz. Durch die Strukturvielfalt entstehen unterschiedliche Lebensräume: Verschiedene Baumhöhen bieten Nistplätze für Vögel und Fledermäuse, Totholz wird zur Heimat für Insekten und Pilze. Der Wechsel zwischen dichter Bewaldung und Lichtungen ermöglicht das Wachstum verschiedener Pflanzenarten. Die Bodenschicht aus Moosen und Laub, die Krautschicht mit Farnen und Gräsern sowie die Strauchschicht bilden zusammen ein komplexes Ökosystem. Zusätzlich sollen künftig gezielte Artenschutzprojekte umgesetzt werden.

Von der Eiszeit bis heute

Die Geschichte des Kieler Waldes reicht weit zurück. Ursprünglich war die gesamte Region Teil des dichten, sogenannten "Isarnho", einem Waldgebiet zwischen Schlei und Trave. Nach der Stadtgründung 1242 ging der Bestand durch intensive Nutzung stark zurück. Reste des ursprünglichen Waldes finden sich heute noch im Vieburger Gehölz, am Tannenberg und im Düsternbrooker Gehölz.

Besonders die Weltkriege und die Nachkriegszeit hinterließen Spuren. Großflächige Kahlschläge für Brennholz und Baumaterial führten dazu, dass weite Teile erst in den 1950er Jahren wieder aufgeforstet wurden. Mit einem Durchschnittbaumsalter von etwa 60 Jahren ist der Kieler Stadtwald daher vergleichsweise jung. Die damalige Aufforstung erfolgte nach dem Altersklassenprinzip, das eine schnelle Holzgewinnung ermöglichte, aber nur geringe Strukturvielfalt bot. Ab dem 19. Jahrhundert erkannten die Kieler den Wald als wertvollen Erholungsort und begannen systematisch, Waldflächen in städtischen Besitz zu überführen.

Mehr zur Klimaanpassung in Kiel findet sich auf kiel-magazin.de.