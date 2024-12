Kieler Gymnasien bereiten sich auf G9 und volle Jahrgänge vor

Im Schuljahr 2026/2027 wird es keinen Abiturjahrgang geben, da die Schüler dann neun statt acht Jahre bis zum Abschluss brauchen. Gleichzeitig rückt aber ein neuer 5. Jahrgang nach. Dadurch werden in diesem Schuljahr voraussichtlich 800 zusätzliche Schüler einen Platz an den Kieler Gymnasien benötigen.

Anmeldeverfahren steuert Verteilung

Um die zu erwartende hohe Anzahl an Schülern auf die Schulen zu verteilen und allen einen Platz zu sichern, gibt es bereits seit drei Jahren ein spezielles Anmeldeverfahren. Insbesondere bei den beliebten Innenstadtgymnasien werden die Anmeldungen so gesteuert, dass möglichst jedem Schüler zumindest der Zweitwunsch erfüllt werden kann. Gleichzeitig sollen die räumlichen Kapazitäten der Schulen gleichmäßig ausgelastet werden, um im Jahr 2026 ausreichend Platz für die neuen 5. Klassen zu haben.

Das gemeinsam von der zuständigen Schulaufsicht im Bildungsministerium des Landes Schleswig-Holstein, der Landeshauptstadt Kiel und den Gymnasien entwickelte Verfahren hat sich laut Bürgermeisterin Renate Treutel bewährt: "In diesem gemeinsam zwischen zuständiger Schulaufsicht, Schulen und Stadt entwickelten und getragenen Verfahren ist es gelungen, den allermeisten Schülern und Schülerinnen ihren Erst- beziehungsweise den Zweitwunsch erfüllen zu können. Gleichzeitig haben die Gymnasien Planungssicherheit, auch in Zukunft ausreichend Schülern und Schülerinnen in die 5. Klassen aufnehmen zu können."

Anmeldezeitraum im März 2025

Für das kommende Schuljahr 2025/2026 ist die Schulbehörde zuversichtlich, mit dem Verfahren wieder eine positive Bilanz ziehen zu können. Detaillierte Informationen zum Ablauf und den Fristen gibt es auf der städtischen Website kiel.de/schulen. Der Anmeldezeitraum für die Kieler Gymnasien ist vom 3. bis 12. März 2025.

