Anmelden zum Tag gegen Einsamkeit

Wann? Mittwoch, 7. Oktober 2026 von 13.00 bis 19.00 Uhr Wo? Ratssaal im Rathaus Anmeldung: Bis zum 23. September per Mail an Gesundheitsamt@kiel.de

Warum ist das Thema so wichtig?

Einsamkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die viele Menschen betrifft. Das städtische Amt für Gesundheit möchte gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Gemeindenahe Psychiatrie" das Bewusstsein für dieses Problem stärken. Der Fachtag bietet von 13 bis 19 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses die Möglichkeit, sich über verschiedene Facetten von Einsamkeit zu informieren und bestehende Hilfsangebote kennenzulernen.

Das Programm kombiniert Wissensvermittlung mit aktivem Austausch. Vier Impulsvorträge beleuchten Themen wie Sucht und Einsamkeit, Digitalisierung, Kieler Hausbesuche als Brücke gegen Einsamkeit sowie persönliche Erfahrungsberichte. Im zweiten Teil findet ein World-Café statt, bei dem ihr euch intensiv austauschen könnt. Diskutiert werden Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und psychischen Erkrankungen, Armut, verschiedenen Lebensphasen sowie Medienkonsum und KI-Nutzung.

Die Anmeldung ist bis zum 23. September per E-Mail an Gesundheitsamt@kiel.de möglich und auf der Seite der Stadt findet ihr auch das vollständige Programm. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen und gemeinsam Perspektiven entwickeln möchten.

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