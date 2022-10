Alleenwettbewerb "Alleen in Schleswig-Holstein": Sieger stehen fest

Gesucht wurden die schönsten landschafts- oder ortsprägenden Alleen in den Kategorien Straßen-, Guts- und Friedhofsallee. Bis Mitte Juli hatten sich 45 Bürger, Gemeinden, Institutionen und private Eigentümer beworben. Neun kamen in die nähere Auswahl.

Naturschutzminister Tobias Goldschmidt sagt während der Siegerehrung: "Unsere Alleen prägen nicht nur das Landschaftsbild des echten Nordens, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein. Leider sind unsere Alleen nicht alle in einem guten Zustand. Verschiedene Baumkrankheiten, Schädlinge und zunehmende Umweltbelastungen führen zu einer Abnahme des Bestandes an baumgesäumten Straßen und Wegen."

Um die Alleen dauerhaft zu schützen habe die Landesregierung diese pauschal unter Schutz gestellt. "Darüber hinaus bedarf es jedoch auch der öffentlichen Wertschätzung von Alleen und des bürgerschaftlichen Engagements. Denn ohne die Mitwirkung privater Eigentümer, gemeinnütziger Vereine und Gemeinden wird es nicht gelingen unsere Alleen zu pflegen, zu schützen und langfristig zu erhalten", so der Minister.

Dr. Juliane Rumpf, Schirmherrin des Wettbewerbs betonte, dass "Alleen viel Kraft ausstrahlen, uns zu bestimmten Orten führen und unsere Herzen berühren." Sie seien ein großer Schatz in unserem Land, die verschiedenen Facetten hätten sich in den wunderbaren Bewerbungen gezeigt. "Aber Alleen bedürfen der Pflege, man kann sie nicht sich selbst überlassen", sagte sie.

Philipp Frank, Bürgermeister der Gemeinde Seedorf, freute sich über den Sieg der Hornsdorfer Allee: "In Schleswig-Holstein leben glückliche Menschen, in der Gemeinde die allerglücklichsten. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen und finden Ruhe, die wir im Alltag benötigen".

Und so hat sich Klaus Langer geäußert, Bürgermeister der Gemeinde Quarnbek: "Boahhh- so ähnlich war wohl unser gemeinsamer Ausruf, als meine Frau und ich wegen der Besichtigung unseres jetzigen Hauses Mitte der 80er Jahre an einem frühen Nachmittag im Juni in den Lindenkamp Flemhude einbogen. Eine Lindenallee wie ein himmelhoher Tunnel tat sich vor uns auf. Auch alle unsere Freunde und Verwandten die uns seit dem besuchen sind heute noch – wie wir – immer noch begeistert. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger vom Lindenkamp haben zwar von Mai bis November des Jahres 'alle Hände voll mit unseren Linden zu tun' manchmal durchaus mir Murren und Knurren, aber, es eint uns, diese Allee gilt es zu erhalten. Ich freue mich für die übrige Kommunalgemeinde Quarnbek, dass der Schleswig-Holsteinische Heimatbund dies auch so sieht und die Lindenallee Flemhude mit dem 1. Preis in der Kategorie 'Besondere Allee' prämiert hat".

Die Bemühungen um fachgerechte Pflege, die Berücksichtigung von denkmalschützenden Vorgaben, der Erhalt von ökologischen Nischen, Nach- und Neupflanzungen ermöglichen den Fortbestand und haben maßgeblichen Einfluss auf das prägende Erscheinungsbild der Alleen.

Deshalb fanden diese Punkte eine besondere Berücksichtigung bei der Bewertung. Neupflanzungen sind oft schwierig durchzuführen, da der notwendige Flächenerwerb in Konkurrenz mit anderen Nutzungen steht.

Damit auch nachfolgende Generationen die Schönheit von Alleen erleben können und der große ökologische Nutzen bestehen bleibt, kommt Neupflanzungen von Alleen eine ebenso große Bedeutung zu wie ihrem Erhalt. Eine besondere Bedeutung kam in dem von BINGO! Die Umweltlotterie geförderten Wettbewerb auch der Nachhaltigkeit zu.

Informationen zu den fünf Siegeralleen in verschiedenen Kategorien