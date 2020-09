Aktionsangebote für Schulklassen zur Digitalen Woche Kiel

Unter dem Titel "Musik mit Apps" bietet die Musikschule Kiel gleich vier verschiedene Workshops an: Von der Klangsafari, auf der aus gesammelten Alltagsgeräuschen Musikkompositionen entstehen, über das Produzieren eines eigenen Videoclips bis zum Erstellen einer Collage aus Beethoven-Fragmenten ist alles möglich. Außerdem können Schüler in dem Workshop "Corona Diaries" Tagebucheinträge oder Chatverläufe mit Musik unterlegen und zu einer fantasievollen Klangcollage verarbeiten. Bei allen Workshops werden Tablets gestellt.

Die Stadtbücherei widmet sich dem Thema "Fake News" in den sozialen Netzwerken. Der renommierte Autor Manfred Theisen geht in einem altersgerecht aufbereiteten Mix aus Lesung und Vortrag folgenden Fragen nach: Wie erkenne ich Fake News? Welche Formen von Beeinflussung und psychischer Gewalt gibt es im Netz? Außerdem erhalten die Schüler Tipps, wie sie sinnvoll auf Cybermobbing reagieren können.

Das Junge Theater im Werftpark bietet das Abenteuerspiel "Golem 24143" an. Ausgehend von Gustav Meyrinks Roman "Der Golem" wird ein gruselig mediales Theatererlebnis in Form eines interaktiven Abenteuerspiels inszeniert, das mit digitalen und analogen Mitteln von den Mitspielern gesteuert werden kann. Das Projekt befindet sich noch in der Testphase und die Schüler können in zwei Workshops mit ihren Wünschen und Vorstellungen zur endgültigen Ausgestaltung des Spiels beitragen.

Mit Unterstützung von zwei Künstlerinnen entwerfen Schulklassen in der vhs-Kunstschule ihren eigenen Roboter und lassen ihn mittels Legetricktechnik in einem Trickfilm lebendig werden. Dafür stehen Tablets zur Verfügung. In einem zweiten Angebot gibt eine Fotografin Tipps für individuelle Selbstporträts.

Die Workshops, Vorträge und das Theaterspiel sind für Schulklassen kostenlos. Bei allen Angeboten gelten die gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung sind auf der Webseite der Digitalen Woche Kiel www.digitalewochekiel.de zu finden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel