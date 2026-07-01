Was wurde bei der Feier thematisiert?

An Bord der AIDAnova diskutierten die Gäste gemeinsam über die Entwicklung der Kreuzfahrt in Deutschland. Christina Hankel, Vice President Human Resources Management, betonte: "30 Jahre AIDA stehen für Aufbruch und konsequente Weiterentwicklung." Die Atmosphäre war festlich und zugleich von ernsthaften Zukunftsgesprächen geprägt. Der Fokus lag auf der engen Zusammenarbeit mit Häfen, Politik und Wirtschaftspartnern als entscheidender Erfolgsfaktor.

Warum wurde Kiel als Ort gewählt?

Kiel hat eine besondere Bedeutung für AIDA – hier begann 1996 alles. Am 8. Juni 1996 lief das erste AIDA Schiff in Kiel ein und startete Richtung Mittelmeer. Mit 76 geplanten Anläufen im Jahr 2026 zählt der Hafen zu den bedeutendsten Standorten in Nordeuropa. Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer Seehafen Kiel, resümierte: "30 Jahre AIDA heißt auch 30 Jahre Partnerschaft – rund 800 Anläufe und knapp 4 Millionen Gäste."

Welche Erfolge wurden präsentiert?

Die präsentierten Zahlen waren beeindruckend: 145 Millionen Übernachtungen an Bord und 8.182 Kreuzfahrten in drei Jahrzehnten. Besonders berührend waren die Geschichten treuer Gäste – zwei Paare haben jeweils 151 Reisen unternommen. Ein Gast verbrachte 206 Tage an Bord. Diese Treue zeigt die außergewöhnliche Bindung zwischen AIDA und seinen Gästen eindrucksvoll.

Was bietet die Flotte heute?

Heute umfasst die Flotte elf Schiffe mit 15.063 Kabinen und rund 18.000 Beschäftigten aus über 60 Nationen. An Bord sorgen 40 Starköche für kulinarische Erlebnisse in 148 Bars und Lounges sowie 128 Restaurants. Mit 6.570 Stunden Showprogramm jährlich und 482.000 Sportkursen wird es nie langweilig. Die Vielfalt mit 120 bereisten Ländern und 478 verschiedenen Häfen ist einzigartig.

Welche Innovationen wurden vorgestellt?

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf maritimen Innovationen. AIDA nutzt in 17 Häfen in 9 Ländern Landstrom – für 2026 sind über 600 Landstromanläufe geplant. Die AIDAnova war 2018 das erste Kreuzfahrtschiff weltweit mit Flüssiggas-Antrieb. Die AIDAprima verfügt über das größte Batteriesystem der gesamten Kreuzfahrtbranche. Beide Schiffe sind bereits für Bio- und E-Fuels vorbereitet.

Was plant der AIDA Innovation Hub?

Der neu gegründete AIDA Innovation Hub wurde als wichtiger Baustein der Zukunftsstrategie präsentiert. Er strebt gezielt Kooperationen mit Start-ups, Wissenschaft und Industrie an. Ziel ist es, neue maritime Technologien und digitale Services voranzutreiben. Seit 2018 wurden bereits 78 Prozent Einwegplastik eingespart. Alle Schiffe produzieren Frischwasser durch moderne Umkehrosmoseanlagen.

Wie investiert AIDA in die Zukunft?

Das Modernisierungsprogramm AIDA Evolution umfasst Investitionen von rund 700 Millionen Euro in sieben Schiffe. Der Fokus liegt auf Energieeffizienz, moderner Technik und erhöhtem Gästekomfort. Zwei Neubauten für 2030 und 2031/32 werden die Flotte von elf auf 13 Schiffe erweitern. Diese Investitionen wurden als klares Bekenntnis zur Zukunft der Kreuzfahrt präsentiert.

Welches soziale Engagement wurde hervorgehoben?

Die Initiative AIDA Cruise & Help hat seit 2019 weltweit 100 Schulen finanziert und rund 15.300 Schulplätze geschaffen. In Kiel unterstützt AIDA den THW Kiel in der Handball-Bundesliga und engagiert sich bei der Kieler Woche sowie der Kieler Tafel. Christina Hankel betonte, dass gesellschaftliche Verantwortung fest zur Unternehmensphilosophie gehört. Diese Projekte machen einen echten Unterschied im Leben vieler Menschen weltweit.

Was bleibt von diesem Jubiläum?

Die Feier an Bord der AIDAnova war mehr als ein Rückblick – sie zeigte die Verbindung zwischen Tradition und Innovation. Die enge Partnerschaft zwischen AIDA, dem Kieler Hafen und der Stadt wurde spürbar. Dr. Dirk Claus brachte es auf den Punkt: "Herzblut und Innovation – das passt gut zu uns." Die nächsten 30 Jahre versprechen ebenso spannend zu werden wie die vergangenen drei Jahrzehnte.

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