Sternenzauber über Kiel: AIDA Urlaubswelt & Abschlussinszenierung auf der Kieler Woche

Gleich drei AIDA Schiffe – AIDAbella, AIDAluna und AIDAnova – bieten in diesem Sommer insgesamt 66 Anläufe in Kiel zwischen April und November . Damit ist AIDA erneut der wichtigste Kreuzfahrtpartner der Landeshauptstad t. Alle drei Schiffe nutzen Landstrom, um die lokalen Emissionen zu senken.

Bei der beliebten Charity-Aktion "Sport für Kids" sponsert AIDA den Hauptpreis: einen Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro. Außerdem besteht der gesamte AIDA Stand zu 95 % aus wiederverwendbaren Materialien – ein nachhaltiges Konzept, das bei künftigen Events erneut zum Einsatz kommt.

Während der Kieler Woche bietet sich Besuchern auch die Möglichkeit, die imposanten AIDA Schiffe hautnah zu erleben: Die AIDAnova ist am 22. Juni 2024 zu Besuch an der Förde, die AIDAbella läuft am 23. Juni 2024 aus und die AIDAnova kehrt am 29. Juni 2024 zur ersten AIDA Comedy Cruise zurück.

Wer das maritime Flair genießen und vielleicht sogar in den AIDA Urlaub starten möchte, hat die Qual der Wahl: Von Kurztrips über Ostsee-Reisen bis hin zu Norwegens Fjorden und Fahrten zum Polarkreis ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mit diesem vielfältigen Programm zu Wasser, an Land und am Himmel verspricht AIDA Cruises allen Besuchern der Kieler Woche 2024 ein unvergessliches Erlebnis und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und lokales Engagement.

Quelle: AIDA Cruises