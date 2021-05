AIDA Cruises erweitert Urlaubsprogramm für den Sommer 2021

AIDA Cruises erweitert sein Urlaubsangebot für den Sommer 2021 zusätzlich zu den bereits bestehenden Angeboten. Dank der Öffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern plant AIDA Cruises, am 1. Juli 2021 auch die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde zu eröffnen.