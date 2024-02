Medienbildung gemeinsam gestalten beim Barcamp "Digitale Welt – wir kommen!"

Wann? Donnerstag, 29. Februar 2024, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr Wo? Denkmalturnhalle i.d. Stormarnschule, Waldstraße 14, 22926 Ahrensburg Eintritt: frei Anmeldung: zur Online-Anmeldung

Ob Social Media, Games, KI oder digitale Bildung - ein Barcamp stellt alle vor Ort gewünschten Themen in Kleingruppen zur Diskussion. Die Teilnehmer setzen die Agenda selbst und es gibt keine vorher festgelegten Redner:innen: So entsteht Raum zum Austausch untereinander in verschiedensten Diskussionsformaten, darunter Brainstorming und Erfahrungsaustausch oder weiteren kreativen Ansätzen namens "Fishbowl", "Hackathon", "PechaKucha" etc..

Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für die digitalen Herausforderungen des Alltags zu entwickeln sowie von den digitalen Erfahrungen anderer zu lernen. Die Konferenz ist niedrigschwellig: Digitale Neulinge treffen dabei auf versierte Anwender:innen und profitieren beide von diesem Perspektivenwechsel. Der soziale Austausch sowie das gegenseitige Verständnis für die digitale Welt der Anderen schaffen eine Basis für ein gemeinschaftliches Verständnis von digitaler (Um-)Welt.

Quelle: Schulelternbeirat der Stormanschule, Ahrensburg