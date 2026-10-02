Wann? Premiere am 25. Oktober 2026, 18.00 Uhr, weitere Vorstellungen bis 5. Dezember 2026 Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: ab 20,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen.

Was erwartet euch in diesem Stück?

Das preisgekrönte Theaterstück von Haley McGee stellt die große Frage: Entscheidet ihr über euer Leben oder das Schicksal? Ihr erlebt große Liebe und leidenschaftliche Affären, Freundschaften, die zerbrechen, Karrierehöhen und tiefe Niederlagen. McGee wurde auf dem Edinburgh Fringe Festival mit dem Autorinnenpreis ausgezeichnet. Jeder Moment auf der Bühne fängt die Essenz des Lebens ein, witzig und tiefgründig zugleich.

Wer bringt diese Geschichte auf die Bühne?

Rafaela Schwarzer verkörpert in diesem Solo alle Facetten eines Lebens. Unter der Regie von Isaak Dentler verwandelt sie sich in verschiedene Lebensphasen und Charaktere. Die deutsche Übersetzung stammt von Karen Witthuhn. Das Ensemble der Komödianten präsentiert euch diese außergewöhnliche Inszenierung mit viel Leidenschaft und Spielfreude.

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