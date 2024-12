Adventsstimmung im Tiergehege Hasseldieksdamm

Wann: Sonntag, 8. Dezember 2024, 14.30 bis 17.00 Uhr Wo: Tiergehege Hasseldieksdamm, Treffpunkt Eingang an der Holzhofallee Eintritt: frei

An sechs verschiedenen Stationen erwarten die örtlichen Tierpfleger die Besucher mit vielen faszinierenden Informationen über das Leben von Heckrindern, Bisons, Wisenten, Sikawild und Heidschnucken in der kalten Jahreszeit. Die Experten verraten, wie sich die Tiere an die winterlichen Bedingungen anpassen und welche besonderen Herausforderungen diese Zeit für sie bereithält.

Neben den Tierpflegern stehen auch die städtischen Forstleute bereit, um ihr Wissen über Wald und Wild mit den Besuchern zu teilen. Sie erklären, welche Rolle die Tiere im Ökosystem des Waldes spielen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

Für die jüngsten Besucher und alle Junggebliebenen hat sich das Tiergehege etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Geschichtenerzähler liest an einer der Stationen winterliche Tiergeschichten vor. Die spannenden und liebevollen Erzählungen lassen die Herzen der kleinen und großen Zuhörer höher schlagen und sorgen für eine extra Portion Adventsstimmung.

Der vorweihnachtliche Spaziergang durch das Tiergehege Hasseldieksdamm ist für alle Besucher kostenlos. Als Startpunkt dient der Eingang an der Holzhofallee. Von dort aus führt der Rundgang die Teilnehmer zu den verschiedenen Stationen, an denen sie die Tierpfleger, Forstleute und den Geschichtenerzähler treffen.