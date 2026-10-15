Wir haben für euch die 5 besten Adressen für Secondhand Möbel in Kiel und Umgebung herausgesucht:

Plant Zeit für euren Besuch ein, denn das Sortiment ändert sich ständig. Was heute noch da ist, kann morgen schon verkauft sein. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich! Achtet auf Qualität und Zustand – gerade bei Polstermöbeln solltet ihr genau hinschauen. Viele Geschäfte bieten auch Ankauf an, falls ihr selbst Möbel abgeben möchtet.

Einige Anlaufstellen in Kiel verbinden den Möbelverkauf mit sozialen Projekten – hier unterstützt ihr mit eurem Einkauf gleichzeitig gemeinnützige Zwecke. Das Sortiment wird oft durch Haushaltsauflösungen und Spenden gespeist und wechselt entsprechend häufig.

Wer in Kiel nach gebrauchten Möbeln sucht, hat mehr Möglichkeiten als je zuvor. Die Stadt bietet eine lebendige Secondhand-Szene, die von großen Sozialkaufhäusern über spezialisierte Vintage-Shops bis zu klassischen Antiquitätengeschäften reicht. Dabei verbindet ihr nachhaltiges Einkaufen mit der Chance auf echte Schätze und Unikate.

Am besten erreicht ihr das Geschäft über Lübeckerstr. 6/ Kulturzentrum Marstall, dort findet ihr auch einen kostenfreien Parkplatz.

Die Möbeltischlerei ergänzt das Angebot mit fachgerechtem Innenausbau aus Massivholz. Durch die Lage nahe Schloss Ahrensburg lässt sich der Besuch ideal mit kulturellen Aktivitäten verbinden.

In der hauseigenen Werkstatt restauriert ein erfahrenes Team antike Möbel fachgerecht. Alle aufgearbeiteten Stücke sind garantiert holzwurmfrei und voll gebrauchsfähig. Zusätzlich fertigen Spezialisten originalgetreue Repliken antiker Möbel an. Das Unternehmen bietet sowohl Ankauf als auch Verkauf und betreibt einen Online-Shop.

Das Sortiment umfasst antike Möbel von Barock über Louis Seize und Biedermeier bis zur Gründerzeit . Besonders spezialisiert ist M&S Antiquitäten auf Kiefernmöbel aus Biedermeier und Gründerzeit sowie fachgerecht restaurierte Jugendstil-Möbel. Kunden finden hier alles von antiken Küchenmöbeln im Landhausstil über Kommoden bis zu weißen Vintage-Möbeln.

M&S Antiquitäten in Ahrensburg bei Hamburg besteht seit 1982 und hat sich zu einem der führenden Anbieter für antike Weichholz- und Kiefernmöbel entwickelt. Auf einer Ausstellungsfläche von 2.000 m2 präsentiert das Unternehmen eine große Vielfalt an restaurierten Antiquitäten aus verschiedenen Epochen.

2. ECHT.GUT. Das Kaufhaus: Kiels großes soziales Kaufhaus

Wenn ihr auf der Suche nach einzigartigen Möbelstücken seid und dabei Gutes tun wollt, ist ECHT.GUT. eure erste Adresse. Als Kiels größtes Secondhand-Kaufhaus verbindet es die Freude an schönen Dingen mit einem klaren Nachhaltigkeits- und Sozialkonzept. Hier bekommt Gebrauchtes eine zweite Chance – und ihr findet Schätze mit Geschichte.

Auf einer riesigen Verkaufsfläche wartet eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Möbeln, Hausrat, Kleidung und Büchern auf euch. Der Fokus liegt dabei klar auf hochwertigen Gebrauchtmöbeln, die jedes Zuhause bereichern. Das Beste daran: Mit jedem Kauf unterstützt ihr die Arbeit der Kieler Stadtmission und helft dabei, Arbeitsplätze für Menschen zu schaffen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer haben.

ECHT.GUT. besitzt noch einen zweiten Standort: Das kleine Kaufhaus befindet sich mitten im Kieler Zentrum.

3. Vintage & Designklassiker: Echte Designklassiker in der Holtenauer Straße

Für alle, deren Herz für echte Design-Originale schlägt, ist dieser Laden in der Holtenauer Straße ein absolutes Muss. Hier findet ihr keine Massenware, sondern sorgfältig ausgewählte und hochwertige Vintage-Möbel, die eine Geschichte erzählen. Der Fokus liegt klar auf geprüfter Qualität und fairen Preisen – sowohl im An- als auch im Verkauf.

Das Besondere an Vintage & Designklassiker ist das wöchentlich wechselnde Sortiment, das jeden Besuch zu einer neuen Entdeckungsreise macht. Ob ein dänischer Teakholz-Sessel oder eine ikonische Leuchte aus den 60ern – hier könnt ihr die wahren Klassiker aufspüren. Ein echter Hotspot für alle, die ihrem Zuhause einen Hauch von zeitloser Eleganz verleihen möchten.

Standort: Holtenauer Str. 9

Website: vintage-designklassiker.de

4. Antik Kiel: Antiquitäten und Haushaltsauflösungen

Antik Kiel am Blücherplatz ist eine klassische Adresse für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind. Hier findet ihr eine bunte Mischung aus Antiquitäten, Möbeln und Sammlerstücken, die aus Wohnungsauflösungen stammen. Genau das macht den Charme aus – man weiß nie, welche Schätze beim nächsten Besuch auf einen warten.

Neben dem An- und Verkauf von Einzelstücken bietet Inhaber M. Zander auch einen umfassenden Service rund um Haushaltsauflösungen an. Wenn ihr also nicht nur ein Möbelstück sucht, sondern eine professionelle und faire Abwicklung für einen ganzen Haushalt benötigt, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Ein Laden für Entdecker und alle, die das Unerwartete lieben.

Standort: Esmarchstraße 19

Website: antik-kiel.jimdo.com

5. Antik Fabrik

Die Antik Fabrik in Grevenkrug ist ein Paradies für Second-Hand-Möbel-Liebhaber. Das Unternehmen kombiniert Haushaltsauflösungen mit nachhaltigem Möbelverkauf und rettet täglich Einrichtungsgegenstände vor der Entsorgung.

Im vorderen Bereich des Ladens finden Kunden eine große Auswahl an gebrauchten Möbeln, Geschirr und Antiquitäten. Die hintere Trödelhalle bietet auf 500 Quadratmetern weitere Trödelschätze zu günstigen Preisen. Viele Stücke stammen direkt aus den eigenen Haushaltsauflösungen – so erhalten Möbel eine zweite Chance.

Die Inhaber Jana und Moritz sortieren bei jeder Entrümpelung sorgfältig: Was zu schön zum Wegwerfen ist, landet im Trödelladen. Dieser nachhaltige Ansatz macht die Antik Fabrik zu einer echten Fundgrube für individuelle Einrichtungsgegenstände.

Kunden können auch eigene Möbel zum Verkauf anbieten – einfach samstags vorbeikommen oder Fotos per WhatsApp senden.