Man sieht es an typischen Szenen: Samstagmorgen auf dem Sportplatz, wenn die ersten Runden gedreht werden und im Hintergrund schon die Jugendmannschaft anläuft. Oder kurz vor dem Vereinstraining in der Schulsporthalle, wenn es laut wird, Bälle aufspringen und man trotzdem einen Moment braucht, um bei sich anzukommen. Auch beim Volkslauf, wenn man in der Startzone steht, ist der Kopf oft lauter als die Beine. In vielen Gemeinden unseres Landkreises gibt es ausserdem Lauftreffs im Stadtpark oder auf Feldwegen, bei denen nicht nur das Tempo zaehlt, sondern auch das Miteinander im Vereinsleben.

Warum Achtsamkeit im Sport hilft

Achtsamkeit ist kein grosses Ritual. Es geht darum, den Moment wahrzunehmen, ohne ihn sofort zu bewerten. Im Sport heißt das zum Beispiel, den Atem zu spüren, die Schultern zu lockern und den Stand der Füße zu fuehlen. Wer das übt, erkennt schneller, wann er hektisch wird oder sich innerlich unter Druck setzt.

Drei einfache Methoden:

Fünf tiefe Atemzuege vor dem Start, das Ausatmen etwas verlängern

Kurzer Körperscan beim Aufwärmen, wo sitzt Spannung

Ein Satz als Anker, zum Beispiel ruhig und stabil

Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern ein klarer Fokus. Gerade in der Kreisliga oder beim Sportabzeichen-Training kann das helfen, wenn man nach einem Patzer nicht lange grübelt, sondern wieder in den nächsten Versuch findet.

Ein ruhiger Platz zu Hause als Trainingshilfe

Mentale Stärke entsteht nicht nur auf dem Platz oder in der Halle. Sie wächst auch in den Momenten davor und danach, wenn man ankommt, runterfährt und reflektiert. Viele richten sich deshalb zu Hause eine kleine Ecke ein, die bewusst ruhig bleibt, ohne Bildschirm.

Das kann ganz schlicht sein: eine Matte, ein Stuhl, vielleicht eine Kerze. Manche stellen zusätzlich ein Objekt hin, das Ruhe und Konzentration symbolisiert. Eine Buddha-Figur wird dabei oft als stiller Fokuspunkt genutzt, als Erinnerung an Gelassenheit und Klarheit.

Wer sich dafür interessiert, achtet idealerweise auf Herkunft und handwerkliche Qualität. Spezialisten wie Original Buddhas sind auf authentische und teils antike Buddha-Statuen spezialisiert, die direkt aus Asien stammen.

Drei Routinen für den Alltag

Zwei Minuten vor dem Training

Setz dich aufrecht hin, beide Füße am Boden. Richte den Blick auf einen festen Punkt. Atme zehnmal ruhig ein und aus. Wenn Gedanken kommen, nimm sie wahr und kehre zum Atem zurück.

Mentales Cool-down nach dem Sport

Nach dem Dehnen 30 Sekunden still stehen. Spüre den Puls und die Waerme in den Muskeln. Frag dich kurz, was heute gut funktioniert hat.

Fokus an Ruhetagen

An Ruhetagen reichen fünf Minuten Sitzen. Wähle einen festen Blickpunkt und bring die Aufmerksamkeit immer wieder dorthin zurück.

Sport als Weg

Ob man für den nächsten Zehn-Kilometer-Lauf trainiert, im Verein Fussball spielt oder Yoga macht: Fortschritt entsteht, wenn Körper und Geist zusammenarbeiten. Achtsamkeit ist dafür ein Werkzeug.

Vielleicht ist das auch ein Impuls für das nächste Vereinsfest oder für die Trainingsgruppe am Mittwochabend: zwei Minuten Ruhe, bevor es losgeht. Wenn viele im Ort das ausprobieren, wird Sport nicht nur leistungsorientiert, sondern auch gemeinschaftlicher.