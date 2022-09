Acht Kieler KlimaSchulen ausgezeichnet

Für das Prämienmodell stehen seit 2015 pro Jahr 22.000,- Euro zur Verfügung. Prämiert werden Klimaschutzaktivitäten an Schulen, die CO2-Einsparpotentziale aufdecken und umsetzen. Bereiche sind zum Beispiel Gebäude-Energieverbrauch, Mobilität, Energieeinsparungen, regenerative Energien, Ernährung, Konsum, Abfallwirtschaft und Ressourcenschutz.

Die Prämien werden anhand eines Schlüssels verteilt, der sich aus den erreichten Punkten und einem Schulfaktor (Anzahl der Schüler geteilt durch 25) errechnet.

Acht Wettbewerbsbeiträge

In diesem Jahr haben sich die Fritz-Reuter-Schule, die Kieler Gelehrtenschule, das Thor-Heyerdahl-Gymnasium, die Ellerbeker Schule, die Grund- und Gemeinschaftsschule Wik, die Gemeinschaftsschule Hassee, die Gerhart-Hauptmann-Schule sowie die Schule am Heidenberger Teich beteiligt.

Die Schüler und Lehrer beschäftigen sich unter anderem mit energiesparendem Verhalten in Klassenräumen, mit unterschiedlichen Up- und Recycling-Projekten, haben Mitschüler zu Klimahelden benannt, Schulgärten angelegt, Mini Photovoltaik-Anlagen gebaut und sammelten Müll in ihren Stadtteilen und am Coastal Cleanup Day.

Die Schulen erhalten nun anteilige Geldprämien im Gesamtwert von 7.000,- Euro. Das soll weitere Schulen motivieren, sich im kommenden Jahr zu bewerben.

Wie geht es weiter?

Das Prämienmodell geht ab sofort in die nächste Runde. Einsendeschluss der Unterlagen zur Teilnahme 2023 ist der 31. Mai 2023. Weitere Informationen können bei Carina Kruse aus dem städtischen Umweltschutzamt per E-Mail an klimaschule@kiel.de oder telefonisch unter (0431) 901-3771 erfragt werden.

Mehr Informationen zu Teilnahmebedingungen sind zudem online unter www.kiel.de zu finden.

Das Projekt "Kieler KlimaSchulen" ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Amtes für Schulen, der Immobilienwirtschaft und des Umweltschutzamtes.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Bildquelle: pixelio.de