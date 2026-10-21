Wann? Freitag, 30. Oktober 2026, von 16.15 bis 19.00 Uhr Wo? Ratssaal im Rathaus Anmeldung: Bis zum 27. Oktober 2026 hier möglich

Podiumsdiskussion im Ratssaal

Die Veranstaltung beginnt um 16.15 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses am Fleethörn 9. Einlass ist ab 15.45 Uhr über den Eingang Waisenhofstraße. Im Mittelpunkt steht die Podiumsdiskussion "Migration in unterschiedlichen Bereichen – Verstärkung für Kiel". Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Kunst, Sozialem und Ehrenamt, Gesundheitswesen sowie Stadtverwaltung diskutieren gemeinsam.

Thema ist die Bedeutung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte für die Entwicklung Kiels. Wie prägen sie die Stadtgesellschaft? Welchen Beitrag leisten sie in unterschiedlichen Bereichen? Die Diskussion bildet den würdigen Abschluss einer Kampagne, die seit dem 12. Oktober mit Plakaten, Video-Interviews und Social-Media-Beiträgen die vielfältigen Lebenswege sichtbar macht.

Ausstellung über Gastarbeiter der IG Metall

Im Anschluss wird gegen 19.00 Uhr die Ausstellung "Arbeit & Leben auf der Werft" des Migrationsausschusses der IG Metall eröffnet. Sie beleuchtet die Geschichte der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Kiel und ihren Beitrag zur Entwicklung der Kieler Werften und der Stadt. Anhand von Einblicken in die 1960er, 1970er und 1980er Jahre zeigt die Ausstellung, wie Migration, Arbeit und Globalisierung die Kieler Stadtgeschichte geprägt haben.

Zugleich schlägt sie eine Brücke zur Gegenwart und verdeutlicht, wie vielfältig die Kieler Stadtgesellschaft heute ist. Die Ausstellung ist bis Mittwoch, 11. November, in der Rotunde im ersten Obergeschoss neben dem Einwohnermeldeamt des Rathauses zu sehen. Nach der Eröffnung besteht bei einem kleinen Imbiss und Getränken die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Die Kampagne "Nicht ohne uns!" hat seit dem 12. Oktober gezeigt, wie Menschen mit Migrationshintergrund Kiel mitgestalten. Die Abschlussveranstaltung würdigt diese vielfältigen Beiträge und lädt zum Dialog ein. Kiel ist eine Stadt, deren Stärke im Miteinander liegt.

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