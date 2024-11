Abrissarbeiten in der Werftstraße starten: Beeinträchtigungen im Verkehr erwartet

Für die Dauer des Einsatzes eines Spezialbaggers müssen beide Fahrspuren der Werftstraße in Richtung Norden im Bereich der abzureißenden Häuser gesperrt werden. Dies dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die rechte Fahrspur ist bereits seit Samstag, 16. November 2024, nicht mehr befahrbar.

Nach Abschluss der Abrissarbeiten kann die Sperrung der linken Fahrspur wieder aufgehoben werden. Die rechte Spur bleibt jedoch so lange gesperrt, bis der anfallende Bauschutt vollständig abtransportiert wurde. Insgesamt wird mit einer Dauer von etwa zwei Wochen für die gesamten Arbeiten gerechnet.

Während beide Spuren gesperrt sind, wird der Verkehr in Richtung Norden über die Rampe umgeleitet. An der Einmündung zum Gaardener Ring können Autofahrer dann geradeaus wieder zurück auf die Werftstraße gelangen. Auch die Linien des öffentlichen Personennahverkehrs werden entsprechend dieser Umleitung geführt. Der Lidl-Markt in der Nähe bleibt während der gesamten Zeit mit dem Auto erreichbar.

Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Am Ende der Rampe vom Gaardener Ring zur nördlichen Werftstraße befindet sich ein Überweg, der von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Da die Rampe nun nicht mehr ausschließlich von Bussen, sondern auch von allen anderen Fahrzeugen in Richtung Norden befahren wird, könnte es an dieser Stelle zu Konflikten zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern kommen.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, wird daher auch die linke Fahrspur der Werftstraße in Richtung Süden in Höhe der Einmündung zum Gaardener Ring vorübergehend gesperrt. Diese zusätzliche Maßnahme soll dazu beitragen, mögliche Gefahrensituationen zu entschärfen und einen reibungslosen Ablauf der Abrissarbeiten zu gewährleisten.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Sperrungen und Umleitungen sowie um erhöhte Vorsicht im Bereich der Baustelle. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Werftstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

