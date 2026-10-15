ABK unterstützt Recycling Challenge in Kiel

Worum geht es bei der Challenge?

Wer richtig seinen Abfall trennt, leistet einen großen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Abfallvermeidung ist ein wichtiges Thema, Recycling gewinnt Rohstoffe zurück und Ressourcenschutz ist Klimaschutz. Diese Themen sollen durch den Wettbewerb noch intensiver in das Bewusstsein der Jugendlichen gebracht werden. Schirmherr ist Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt. ABK-Abfallexperte Matthias Falk ist Kiels Ansprechpartner für Rückfragen und vermittelt die Inhalte bereits bei seinen Besuchen in Kindergärten und Schulen.

Drei Recyclingmythen stehen als Themen zur Auswahl: "Altkleider werden immer recycelt", "Alle Smartphones sind wertlos" oder "Leere Batterien gehören in den Restmüll". Ein Recyclingmythos soll intensiv betrachtet und in Form eines kreativen Ergebnisses klargestellt werden, ob als Plakat, Tafelbild oder andere Darstellung. Eingereicht werden soll ein Foto mit dem Ergebnis der Präsentation zum Recyclingmythos und der Realität.

Was gibt es zu gewinnen?

Pro Kreis beziehungsweise kreisfreie Stadt wird unter allen teilnehmenden Klassen vom Umweltministerium ein Gewinn im Wert von 200 Euro verlost. Außerdem werden die besten Wettbewerbsbeiträge im Landeshaus ausgestellt. Für Fragen steht beim ABK Matthias Falk per E-Mail unter Matthias.Falk@abki.de oder telefonisch unter (0431) 5854-177 zur Verfügung. Einsendeschluss ist der 13. November 2026. Alle Informationen zur Challenge sind hier zu finden.

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