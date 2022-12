ABK-Tipps zur Abfallvermeidung bei Geschenken

An Weihnachten kommen viele Menschen mit ihren Familien und Freunden zusammen, um gemeinsam zu feiern und auf das Jahr zurückzublicken. Nun rückt das Fest der Nächstenliebe in unmittelbare Nähe – und diese Nächstenliebe findet zur Freude aller Beschenkten, und hoffentlich auch Schenkenden, oftmals Ausdruck in Weihnachtspräsenten.