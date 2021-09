ABK startet Herbst-Sammeltour für Grünabfall

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am Mittwoch, 22. September 2021, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) seine Grünabfallsammlung durch die Kieler Stadtteile gestartet.

Ab Samstag, 25. September 2021, sind die großen Sammelfahrzeuge auf Tour. Bis zum Samstag, 20. November 2021, wird immer samstags Grünschnitt aus dem privaten Garten mitgenommen.

Kieler können bis zu einem Kubikmeter Grünabfall kostenlos abgeben. Ausgenommen davon sind allerdings Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern.

An den Sammlungs-Samstagen können Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8.00 und 12.00 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.



Das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee, Clara-Immerwahr-Straße, hat samstags von 9.00 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen – der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.

Alternativ haben Kieler die Möglichkeit, große Mengen Grünabfall auch direkt vor der Haustür zu entsorgen. Grünschnitt-Container in Größen bis zu 34 Kubikmeter können beim ABK-Kundenzentrum bestellt werden.

Diese werden nach Vereinbarung angeliefert und wieder abgeholt. Gerne kann eine Nachbarschaft einen großen Container gemeinsam nutzen und so die anfallenden Kosten pro Haushalt reduzieren.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der ABK-Internetseite www.abfall-a.de.

Termine der ABK-Grünabfall-Sammlung im Herbst 2021

Samstag, 25. September 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Suchsdorf; Nienbrügger Weg/Alter Viedamm

Mettenhof; Königsförder Weg

Hasseldieksdamm; Bahrenbrooker Weg, Parkplatz

Samstag, 2. Oktober 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Schilksee; Graf-Luckner-Straße, zwischen Langenfelde und Seekante

Holtenau; Herwarthstraße/Eekbrook

Projensdorf; Charles-Roß-Ring (Parkplatz bei Hausnummer 59)

Samstag, 9. Oktober 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Ellerbek; Große Ziegelstraße/Plöner Straße, Parkplatz Gerhart-Hauptmann-Schule

Wellingdorf; Neumühlener Straße/Flüggendorfer Straße, Parkplatz SVE Comet

Oppendorf; Oppendorfer Weg, zwischen Kiebitzbek und Ulmenweg

Samstag, 9. Oktober 2021, 9.00 bis 12.00 Uhr

Neumühlen-Dietrichsdorf; Kompostierungsanlage Hasselfelde

(nur für Kieler aus Dietrichsdorf bei Vorlage des Personalausweises unentgeltlich)

Samstag, 16. Oktober 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Meimersdorf; Am Dorfplatz, beim alten Spritzenhaus

Wellsee; Goerdelerring, Parkplatz gegenüber Schützenverein Hubertus

Moorsee; Zum Schlüsbeker Moor, an der B404

Samstag, 23. Oktober 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Hammer; Speckenbeker Weg/Damaschkeweg (Parkplatz am Sportplatz)

Gaarden-Süd; Krummbogen, Parkplatz neben THW-Heim

Kronsburg; Kieler Kamp/Poppenbrügger Weg

Samstag, 30. Oktober 2021, 8-00 bis 12.00 Uhr

Mettenhof; Helsinkistraße, Ende/Narvikstraße

Russee; Brunnenweg/Am Blöcken

Hassee; Uhlenkrog/Kolonnenweg

Samstag, 6. November 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Gaarden; Preetzer Straße, neben der Iltis-Halle

Elmschenhagen; Tiroler Ring, Parkplatz Hermann-Löns-Schule

Kroog; Rönner Weg/Zeppelinring, Haltestelle des Schadstoffmobils

Samstag, 13. November 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Suchsdorf; Alte Chaussee, Parkplatz

Blücherplatz; Blücherplatz

Schreventeich; Wilhelmplatz

Samstag, 20. November 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Schilksee; Tempest, Parkplatz bei den Wertstoffcontainern

Pries; Ottomar-Enking-Straße, Parkplatz vor den Hausnummern 57-63

Holtenau; Friedrich-Voß-Ufer, unter der Hochbrücke

Quelle: Landeshauptstadt Kiel