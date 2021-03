ABK startet Sammeltour für Grünabfall

Die großen Sammelfahrzeuge stehen in der Zeit vom 6. März bis 22. Mai 2021 immer sonnabends jeweils zwischen 8.00 und 12.00 Uhr in wechselnden Stadtteilen. Nicht angenommen werden Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern. Die Abgabe von bis zu einem Kubikmeter Gartenabfall ist kostenfrei.

Die ersten Haltestellen des ABK-Sammelfahrzeugs am 6. März 2021 sind Suchsdorf (Nienbrügger Weg/Alter Viedamm), Mettenhof (Wendehammer in der Svendborger Straße) und Hasseldiesdamm (Parkplatz im Bahrenbrooker Weg).

Zusätzlich zu den Sammelplätzen in den Stadtteilen besteht erstmals auch die Möglichkeit, an allen Sammlungstagen auf dem Betriebsgelände des ABK in der Daimlerstraße 2 zwischen 8.00 und 12.00 Uhr Grünschnitt kostenfrei abzugeben. Andere Abfälle nimmt der ABK dann aber nicht an.

Die gesammelten Gartenabfälle werden in einer Kompostierungsanlage zu Erdenprodukten verarbeitet, um später wieder im Garten ausgebracht zu werden.

Der ABK führt die Sammlungen unter Einhaltung strenger Corona-Sicherheitsmaßnahmen durch: Das Tragen eines medizinischen Mundschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) ist genauso zwingend erforderlich wie die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu ABK-Mitarbeitern und allen anderen Personen.

Weitere Informationen und eine Liste mit allen Terminen der Grünabfallsammlung im Frühjahr gibt es auf der Webseite des ABK unter abfall-a.de.

Termine der ABK-Grünabfall-Sammlung im Frühjahr 2021

Wöchentlich: ABK-Betriebsgelände; Daimlerstraße 2

Sonnabend, 6. März 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Suchsdorf: Nienbrügger Weg/Alter Viedamm

Mettenhof: Svendborger Straße, Wendehammer

Hasseldieksdamm: Bahrenbrooker Weg, Parkplatz

Sonnabend, 13. März 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Schilksee: Graf-Luckner-Straße, zwischen Langenfelde und Seekante

Holtenau: Herwarthstraße/Eekbrook

Wik: Prinz-Heinrich-Straße/Schleusenstraße

Sonnabend, 20. März 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Ellerbek: Große Ziegelstraße/Plöner Straße, Parkplatz Gerhart-Hauptmann-Schule

Wellingdorf: Neumühlener Straße/Flüggendorfer Straße, Parkplatz SVE Comet

Oppendorf: Oppendorfer Weg/Rantzauweg

Sonnabend, 27. März 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Meimersdorf: Am Dorfplatz, beim alten Spritzenhaus

Wellsee: Goerdelerring, Parkplatz gegenüber Schützenverein Hubertus

Rönne: Zum Forst/Zur Wilsau

Sonnabend, 10. April 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Hammer: Speckenbeker Weg/Damaschkeweg (Parkplatz am Sportplatz)

Gaarden-Süd: Krummbogen, Parkplatz neben THW-Heim

Kronsburg: Kieler Kamp/Poppenbrügger Weg

Sonnabend, 17. April 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Mettenhof: Helsinkistraße, Ende/Narvikstraße

Russee: Demühlener Straße, Ende

Hassee: Uhlenkrog/Kolonnenweg

Sonnabend, 24. April 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Gaarden: Preetzer Straße, neben der Iltis-Halle

Elmschenhagen: Tiroler Ring, Parkplatz Hermann-Löns-Schule, Am Schulwald

Kroog: Rönner Weg/Zeppelinring, Haltestelle des Schadstoffmobils

Sonnabend, 8. Mai 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Suchsdorf: Alte Chaussee, Parkplatz

Blücherplatz: Blücherplatz

Schreventeich: Wilhelmplatz

Sonnabend, 22. Mai 2021, 8.00 bis 12.00 Uhr

Schilksee: Gaffelweg, Parkplatz bei den Wertstoffcontainern

Pries: Ottomar-Enking-Straße, Parkplatz vor den Hausnummern 57-63

Holtenau: Friedrich-Voß-Ufer, unter der Hochbrücke

Quelle: Landeshauptstadt Kiel