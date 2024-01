70 Jahre Holstenstraße in 70 Bildern

Anlässlich des 70. Jubiläums der Kieler Fußgängerzone hatte Kiel-Marketing e.V. die Kieler:innen dazu aufgerufen, private Schnappschüsse aus den vergangenen Jahrzehnten einzureichen. Verbunden mit einem Foto-Wettbewerb wurden durch eine Jury die drei eindrucksvollsten Motive auswählt.

Neben Stadtbaurätin Doris Grondke, KN-Bildchef Ulf Dahl und den beiden langjährigen Innenstadt-Kaufleuten Wolfgang Erichsen (Buchhandlung Erichen & Nierenheim) und Monika Hauschild (aesculap Apotheke), hatte auch Kiel-Marketing-Geschäftsführer Uwe Wanger an der Jurysitzung teilgenommen: “Beim Betrachten der Bilder gerät man sofort ins Plaudern. Bei den Älteren werden Erinnerungen wach und gerade auch für die Jüngeren ist es eine schöne Gelegenheit, die Holstenstraße einmal mit anderen Augen zu sehen”.

Vom Wiederaufbau der Nikolaikirche in den 50ern über die bunten Leuchtreklamen der 70er-Jahre bis hin zum Umbau des ehemaligen Karstadtgebäudes zum Nordlicht Center im Jahre 2011 sind auf insgesamt 70 Leinwänden die eindrucksvollsten Momente der ersten Fußgängerzone Deutschlands festgehalten.

Nun sollen die historischen Fotos genau dort wirken, wo sie einst entstanden und die Besucher*innen der Holstenstraße einladen, in Erinnerungen zu schwelgen. Den Auftakt bildet eine umfangreiche Ausstellung im Mut zu Kunst-Pavillon am Holstenplatz.

Entlang der Holstenstraße finden sich Aufnahmen in der Buchhandlung Liesegang, dem Kosmos-Store, der Gelateria La Luna, im Kilo-Laden, dem Stulle Café, der Nautilus-Apotheke, dem Vintage-Pop up Store, im derHeimathafen sowie in den Schaufenstern des Nordlicht Centers.

Das Welcome Center stellt Aufnahmen vom Stresemannplatz aus, während in den Schaufenstern von Unterwegs Kiel historische Bilder des Holstenplatzes zu sehen sind.

Die Top 3 der facettenreichen Einreichungen wurden im Rahmen des Festaktes am Dienstag, 28. November 2023 bekannt gegeben. Spontan wurde unter den rund 150 Gästen ein zusätzlicher Publikumspreis vergeben und auch an diesem Abend zeigte sich in vielen Gesprächen und Anekdoten, wie wichtig den Menschen dieses Stück begehbare Stadtgeschichte ist.

Bei den prämierten Fotos handelt es sich um "Jacobsenhaus" von Rita Engel (1956-1963), "Kaufhaus Blohm" von Wolfgang D. Kuessner (1959) und "Holstenstraße" von Wilhelm Pöhlmann (1955). Der Publikumspreis ging ebenfalls an Rita Engel für ihr Bild "Holstenstraße am Morgen" (1956-1963).

Quelle: Kiel Marketing GmbH