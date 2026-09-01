Wie begann die Vereinsgeschichte?

Die Gründung erfolgte am 19. Mai 1976 durch drei Lehrer und fünf Schüler mit den Sparten Segeln und Rudern. 1979 kam Paddeln hinzu. Die Stadt Kiel hatte 1972 ein Grundstück an der Brückenstraße gekauft und sich verpflichtet, dort ein Bootshaus zu errichten. Geplant war zunächst nur ein Ruderbootshaus als Gegenstück zum Schülerbootshaus am Westufer.

Die ersten Jahre waren von enormem Idealismus geprägt. Eine einfache Blechbaracke mit staubigem Sandboden diente als Bootshalle. Süßwasser musste eimerweise vom benachbarten Bootssteg herangetragen werden. Im Winter lagerten die Boote verstreut: Paddelboote in der Baracke, 420er in einer Scheune, Optis im Schullager der Schule. Trotz dieser widrigen Umstände wuchs die Mitgliederzahl bis 1981 auf 84 Mitglieder. Der enge Kontakt untereinander und die ständige Präsenz im Schulleben schweißten zusammen. Die organisatorischen Herausforderungen stärkten den Zusammenhalt im Verein.

Hallenbau im Alleingang

1979 schlossen sich Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter von 15 Ostuferschulen zu einem Koordinierungsausschuss zusammen. Ziel war der Bau eines Schülerbootshauses auf dem Ostufer. Zahlreiche Zeitungsartikel, Gespräche mit Politikern und Ortsbesichtigungen blieben damals ohne Erfolg. Die Stadt bewegte sich aus finanziellen Gründen nicht.

Der Schülerwassersportverein entschied sich 1981 zum Alleingang. Mit hoher finanzieller und körperlicher Eigenbeteiligung von Eltern, Mitgliedern und Kollegen entstand 1982 für etwa 60.000 DM eine Bootshalle. Sie verfügte über Wasser- und Stromanschlüsse sowie zwei Umkleideräume, Sanitäreinrichtungen fehlten jedoch.

Im Laufe der Jahre stockte der Verein sein Material kontinuierlich auf. Der Bestand umfasst heute fünf 420er, zehn Optimisten, einen Vierer, vier Skiffs, vier Canadier und neunzehn Paddelboote. Ein Beiboot mit Außenbordmotor ergänzt die Flotte. Die Saison 1994 war mit 524 Fahrten die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte.

Welche Gruppen gibt es für euch?

Der Verein bietet Übungsgruppen für alle Altersstufen und Ausbildungsstände. Eine Paddel- und eine Rudergruppe organisieren Touren auf schleswig-holsteinischen Flüssen und Seen sowie Wanderfahrten im Ausland. Die Optimistengruppe und die 420er-Gruppe bereiten sich auf Vereinsregatten vor. Früher stand im Winter Segeltheorie auf dem Programm, heute sorgt Konditionstraining für körperliche Ertüchtigung und Spaß.

50 Jahre Schülerwassersportverein bedeuten ein halbes Jahrhundert Engagement für den Wassersport in Kiel. Aus bescheidenen Anfängen in einer Blechbaracke ist ein Verein mit eigenem Bootshaus und umfangreichem Angebot gewachsen. Die Geschichte zeigt, wie Idealismus und Zusammenhalt Großes bewirken können. Das Jubiläum und die damit verbundene Auszeichnung des Landesportverbands würdigt alle, die den Verein aufgebaut und geprägt haben.

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