Entstehung und Trägerschaft

Der Kieler Anker ist aus der Zusammenarbeit von Diakonie Altholstein und HEMPELS e.V. entstanden. Im Dezember 2020 gründeten beide Träger die gemeinnützige Gesellschaft, um bestehende Angebote wie Trinkräume, Sozialberatung und Mahlzeitenversorgung dauerhaft abzusichern. Seit dem 1. Januar 2021 ist die Einrichtung aktiv und hat sich zu einem Netz der Hilfe entwickelt.

Über viele Jahre hatte HEMPELS e.V., Herausgeber des gleichnamigen Kieler Straßenmagazins, diese Angebote in Eigenregie betrieben. Um die Hilfe dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln, entstand die gemeinsame Gesellschaft. Die Diakonie Altholstein hält 80 Prozent der Anteile, HEMPELS e.V. 20 Prozent. Geschäftsführer Lukas Lehmann betonte beim Jubiläum, dass in den vergangenen 5 Jahren bereits große Arbeit geleistet wurde, aber aufgrund der immer weiter wachsenden Zahk an Bedürftigen auch in den kommenden Jahren noch viel Arbeit auf den Kieler Anker zukommen wird.

Heute betreibt der Kieler Anker drei Tagesaufenthalte in Gaarden und Kiel-Mitte. Dazu kommen Frühstück, Dusch- und Waschmöglichkeiten, eine Kleiderkammer sowie Ambulante Hilfen und Treuhandverwaltung. An fünf Mittagstischen im Stadtgebiet werden jährlich rund 40.000 Mahlzeiten ausgegeben, oft aus gespendeten Lebensmitteln zubereitet.

Die Sozialberatung unterstützt bei Behördengängen, Wohnungssuche und anderen Herausforderungen. Die Treuhandverwaltung hilft, Finanzen zu ordnen und den Überblick zu behalten. Kooperierende Gesundheitsangebote ergänzen das Spektrum. Alle Dienste sind niedrigschwellig und unbürokratisch zugänglich, ohne vorherige Terminvereinbarung.

Zielgruppe und Grundsätze

Die Angebote richten sich an alle Menschen, die von Armut, Wohnungslosigkeit oder sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Die Unterstützung erfolgt ohne Vorbedingungen. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Lebenswandel. Auch der Konsum von Suchtmitteln ist kein Ausschlusskriterium.

Das Team ist in den letzten Jahren gewachsen: von zehn auf 19 hauptamtliche Mitarbeitende und etwa doppelt so viele Ehrenamtliche. Alle bringen Erfahrung und Engagement mit. Die Arbeit wird durch Spenden, öffentliche Mittel und die Unterstützung der Stadt Kiel sowie des Landes Schleswig-Holstein finanziert.

Bei den "Kieler Anker-Smutjes" übernehmen Kieler Restaurantköche regelmäßig den Mittagstisch und bereiten frische Mahlzeiten zu. Bei den sozialen Stadtführungen "Kieler Ankerplätze" zeigen Guides mit eigener Wohnungslosigkeits- oder Suchterfahrung ihre Stadt aus einer anderen Perspektive und wollen so Vorurteile abbauen.

Bedarf und gesellschaftliche Relevanz