18 Blühwiesen machen die Stadt bunter

Im vergangenen Jahr hat das städtische Grünflächenamt die ersten drei Areale mit dem heimischen Saatgut angelegt. Die neuen Blühwiesen liegen in der Ostkurve auf dem Jahn-Sportplatz in Neumühlen-Dietrichsdorf, am Astrid-Lindgren-Weg in Mettenhof und auf dem Spielplatz Hopfenlandsberg in Kronsburg.

In diesem Herbst laufen in Abstimmung mit den Ortsbeiräten weitere Ansaataktionen mit Wildkräutern, Blumen und Gräsern. Die Aktionen werden – unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – zum Teil von den Auszubildenden der Friedhofsabteilung des Grünflächenamtes umgesetzt.

Die einzelnen Standorte sind:

Denkmal Mettenhofer Weg in Mettenhof (Donnerstag, 2. September 2021)

in Mettenhof (Donnerstag, 2. September 2021) Spielplatz Grüner Berg in Schilksee (Mittwoch, 15. September 2021)

in Schilksee (Mittwoch, 15. September 2021) Altenrade , beim Jugendtreff in Hassee/Vieburg (Donnerstag, 16. September 2021)

, beim Jugendtreff in Hassee/Vieburg (Donnerstag, 16. September 2021) Weinberg , an der Kindertagesstätte in Elmschenhagen (Mittwoch, 22. September 2021),

, an der Kindertagesstätte in Elmschenhagen (Mittwoch, 22. September 2021), Wiesenweg, am Bolzplatz in Steenbek-Projensdorf (Donnerstag, 23. September 2021).

Quelle: Landeshauptstadt Kiel