150 Jahre Stadtbücherei Kiel: Buntes Jubiläumsprogramm für alle

Langjährige Bibliotheksbesucherin Inge Rose erinnert sich noch gut an die Anfänge der Freihandbibliothek in der Falckstraße in den 1950ern. Damals markierte ein Holzstab den Standort der verliehenen Bücher und der Geruch von Bohnerwachs und Büchern lag in der Luft. Die Freihandbibliothek war zu dieser Zeit ein neues Konzept, davor entschieden in der Thekenbibliothek die Bibliothekare, was ausgeliehen werden durfte.

Gegründet wurde die Stadtbücherei in 1874 von der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde, um verarmte Bürger zu unterstützen. 1920 übernahm die Stadt die Bücherei vollständig. Im Laufe der Zeit geriet das Projekt häufiger in schwieriges Fahrwasser, doch das Konzept setzte sich durch und erneuerte sich immer wieder konsequent.

Heute ist die Stadtbücherei weit mehr als eine Ausleihstelle. Sie verleiht nicht nur Bücher, sondern auch DVDs, Spiele, Musikinstrumente, Werkzeug und sogar Saatgut. Außerdem bietet sie digitale Medien wie eBooks und Filme zum Streamen an. Die Bücherei stellt zudem Arbeitsplätze, Datenbanken und WLAN zur Verfügung und begeistert ihre Besucher mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm.

Johanna Göb, Leiterin des Amtes für Kultur und Weiterbildung, sieht die Bücherei sowohl als Ort der Bildung für Schulen und Kitas, als auch als Ort der Begegnung aller Schichten der Stadtbewohner. "Es kommt wirklich die ganze Stadt hierher", freut sie sich.

Auch als Ort für Zukunftsprojekte sieht Dr. Andreas Teichert, Leiter der Stadtbücherei, die Einrichtung. So wurden zum Beispiel neue Wasserhähne für das Projekt Refill installiert, an denen Wasserflaschen hygienisch nachgefüllt werden können. Außerdem informiert eine Stele über aktuelle Verkehrsmeldungen.

Teichert sieht die Bücherei in Zukunft im Wandel: Die Anzahl physischer Medien wird reduziert, um mehr Sitzplätze zu schaffen. Belletristik bleibt nach wie vor das am meisten geliehene Genre. Mit den vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen ist die Stadtbücherei Kiel auch nach 150 Jahren noch lange nicht in die Jahre gekommen, sondern entwickelt sich immer weiter zu einem modernen Lernort für alle.

Abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm im November