125 Jahre Strom für Kiel

Starkes Städtewachstum sorgt für stärke Nachfrage

Mit dem starken Wachstum Kiels als Marinestandort, Werftenstadt und Industriestandort stieg Ende des 19. Jahrhunderts der Bedarf an moderner Energieversorgung. Die Stadt begann Ende der 1890er Jahre mit den Planungen für ein eigenes Elektrizitätswerk. Der kohlebasierte Strom versorgte zunächst die öffentliche Beleuchtung, Gewerbe, Industrie sowie öffentliche Einrichtungen und leitete den Übergang Kiels in das elektrische Zeitalter ein.

Mitte Oktober 1901 erstrahlten rund 40 sogenannte Bogenlampen zwischen dem Kieler Bahnhof und dem Schlossgarten gleichzeitig. Diese damalige Sensation zeigte die Leistung der Stromversorgung, an die sich anschließend öffentliche Gebäude, Unternehmen und Privathaushalte sukzessive anschlossen. Damals lag die elektrische Leistung des kohlebetriebenen Kraftwerks bei 550 Kilowatt. Die Verteilung mit Gleichstrom verfügte über ein 3-Leiter-System mit 2 x 220 Volt, während damals üblicherweise nur 110 Volt im Allgemeinen üblich waren.

Welche Bedeutung hatte Elektrizität für die Stadt?

Die Einführung der öffentlichen Elektrizität war ein Meilenstein für die Stadtentwicklung. Elektrisches Licht war heller, sicherer und einfacher zu betreiben als Gas- oder Petroleumlampen. Gleichzeitig konnten Maschinen elektrisch angetrieben werden, was die Produktivität von Werkstätten, Werften und Industriebetrieben erhöhte. Die moderne Energieversorgung ermöglichte es Kiel, sich als bedeutender Industriestandort weiterzuentwickeln und den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Die historischen Maschinen sind zwar Geschichte, doch das alte Gebäude an der Humboldtstraße, Ecke Goethestraße, steht noch immer und ist mit neuester Technik weiterhin in Betrieb. "Das Heizkraftwerk in der Humboldtstraße hat seit jeher einen zentralen Platz für unsere Energieversorgung", erklärt Dr. Jörg Teupen, Vorstand Technik und Personal der Stadtwerke Kiel AG. Nach dem Küstenkraftwerk ist es mit einer Stromerzeugungsleistung von 21 Megawatt das zweitgrößte Kieler Kraftwerk. Darüber hinaus sorgt es mittels Kraft-Wärme-Kopplung auch für die sichere Fernwärmeversorgung Kiels.

Wie verbinden die Stadtwerke Tradition und Zukunft?

"125 Jahre lang haben die Mitarbeitenden unserer Stadtwerke die Kieler Stromversorgung verlässlich weiterentwickelt", betont Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG. Heute stehe man vor der Aufgabe, Klimaneutralität und Versorgungssicherheit miteinander zu verbinden. Diesen Weg hätten die Stadtwerke mit dem Bau des Küstenkraftwerks erfolgreich eingeschlagen. Bereits mit der Inbetriebnahme konnten rund 70 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber dem Vorgängerkraftwerk eingespart werden. Das Jubiläum lasse stolz auf das Geleistete zurückblicken und sei Ansporn für die Zukunft.

Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums bedanken sich die Stadtwerke Kiel für die Treue ihrer Kundinnen und Kunden. Noch bis zum 31. Oktober 2026 gibt es auf der Seite der Stadtwerke die Chance auf einen von 125 Jubiläumspreisen. Zu gewinnen gibt es 25 Boni von je 125 Euro auf die nächste Rechnung, 50 Kiel-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro sowie 50-mal jeweils zwei Eintrittskarten für das Stadtwerke Eisfestival.

Wollt ihr mehr über die Geschichte eurer Stadt erfahren? Wir von kiel-magazin.de berichten regelmäßig über spannende Jubiläen und historische Meilensteine.